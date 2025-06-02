Исторический успех на ЧМ поднял белорусских пляжников на рекордную позицию в рейтинге ФИФА
- 2.06.2025, 22:32
До мирового форума-2025 наша команда располагалась на шестой строке.
Никогда прежде команда Николаса Альварадо не находилась в мировой классификации так высоко.
Обновленная редакция рейтинга мужских пляжных национальных сборных опубликована на beachsoccer.com. В нем по-прежнему лидируют чемпионы мира бразильцы, которые подтвердили звание сильнейшей команды планеты на майском ЧМ на Сейшельских Островах. В тройку также входят футболисты из Португалии и Италии.
А вот четвертое место отныне занимают белорусы. Они переместились на две позиции вверх по сравнению с предыдущей версией классификации ФИФА. До мирового форума-2025 наша команда располагалась на шестой строке. Напомним, в финале она проиграла бразильцам со счетом 3:4.