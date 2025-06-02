закрыть
2 июня 2025, понедельник, 23:01
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Премьер Польши попросит о вотуме доверия своему правительству

  • 2.06.2025, 22:37
Премьер Польши попросит о вотуме доверия своему правительству
Фото: Bloomberg

Дональд Туск выступил со специальным обращением.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что обратится к Сейму с просьбой выразить вотум доверия своему правительству, реагируя на поражение Рафала Тшасковского во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает RMF FM.

Туск вечером в понедельник выступил со специальным обращением, в котором прокомментировал результаты второго тура президентских выборов, неблагоприятные для партии «Гражданская платформа», которую он возглавляет.

Выдвинутый «Платформой» Рафал Тшасковский проиграл борьбу за президентство примерно 370 тысячами голосов.

В обращении Туск пообещал, что правительство «в соответствии с Конституцией и собственной совестью» будет сотрудничать с новым президентом «везде, где это необходимо и возможно».

Он отметил, что план действий правительства Польши при новом президенте «будет требовать единства и мужества от всей коалиции», и «первым испытанием будет вотум доверия, о котором я обращусь к Сейму в ближайшее время».

В случае провала вотума доверия правительству Туска он должен подать в отставку, после чего в стране формируется новое правительство или объявляются досрочные парламентские выборы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин пропускает ход
Путин пропускает ход Владимир Пастухов
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию
О феерической атаке на российскую стратегическую авиацию Алексей Копытько
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории
Выдающаяся операция СБУ войдет во все учебники военной истории Юрий Бутусов
Остановить Путина
Остановить Путина Гарри Каспаров