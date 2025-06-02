Премьер Польши попросит о вотуме доверия своему правительству 2.06.2025, 22:37

Фото: Bloomberg

Дональд Туск выступил со специальным обращением.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил, что обратится к Сейму с просьбой выразить вотум доверия своему правительству, реагируя на поражение Рафала Тшасковского во втором туре президентских выборов.

Об этом сообщает RMF FM.

Туск вечером в понедельник выступил со специальным обращением, в котором прокомментировал результаты второго тура президентских выборов, неблагоприятные для партии «Гражданская платформа», которую он возглавляет.

Выдвинутый «Платформой» Рафал Тшасковский проиграл борьбу за президентство примерно 370 тысячами голосов.

В обращении Туск пообещал, что правительство «в соответствии с Конституцией и собственной совестью» будет сотрудничать с новым президентом «везде, где это необходимо и возможно».

Он отметил, что план действий правительства Польши при новом президенте «будет требовать единства и мужества от всей коалиции», и «первым испытанием будет вотум доверия, о котором я обращусь к Сейму в ближайшее время».

В случае провала вотума доверия правительству Туска он должен подать в отставку, после чего в стране формируется новое правительство или объявляются досрочные парламентские выборы.

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