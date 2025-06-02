«В Пекине Лукашенко зададут вопросы о ситуации на границе»
- 2.06.2025, 22:54
Что ждет диктатора в Китае.
Александр Лукашенко 2 июня вылетел в Пекин. Сообщается, что он встретится с Си Цзиньпинем, в центре внимания их встречи будет обсуждение белорусско-китайских отношений и вопросы международного сотрудничества.
При этом Лукашенко отправился в Китай позже, чем планировал. Еще 3 декабря он заявлял, что посетит Пекин до «выборов», которые прошли 26 января.
Политический аналитик Александр Фридман считает, что Лукашенко полетел в Пекин, когда для него там нашли время.
— Тут отношения очень простые — китайцы диктуют, когда и что. У Лукашенко тут выбора нет. То же самое происходит с Москвой, просто это уже рутина, а визит в Пекин — особенный и важный, — сказал эксперт в интервью «Филину». — Для Лукашенко это каждый раз попытка выиграть для себя дополнительное поле для маневра, заручиться китайской поддержкой.
Между Китаем и Беларусью есть экономическое сотрудничество. Так что о нем, конечно же, будут говорить, и беларусская сторона будет добиваться китайских инвестиций. Лукашенко очень заинтересован в расширении этого сотрудничества — от Китая можно взять гораздо больше, чем предложить ему.
Будут там разговоры и на общеполитические темы. Лукашенко зададут вопросы о ситуации на границе, о войне, отношениях с европейцами и американцами.
Для Китая важно понять, как их белорусский союзник намерен дальше выстраивать свою внешнюю политику. Их также может интересовать мнение Лукашенко о войне в Украине и взаимоотношениях с Россией.
Критиковать Лукашенко в Пекине, считает политический аналитик, вряд ли будут.
— Я не думаю, что китайцы воспринимают его как серьезного игрока, которого можно было бы за что-то критиковать. Они понимают, что все вопросы безопасности и спектр взаимоотношений между Беларусью и Западными странами развиваются в контексте России, что у Лукашенко поле для маневра все-таки ограничено. Он сам по себе не заинтересован в эскалации, наоборот.
И заявление о переносе учений «Запад-2025» вглубь Беларуси один из сигналов Китаю — можно сказать, что мы тут ничего не хотим, мы мирные, спокойные.
Из неприятного для китайцев, что может произойти — это война России против европейских стран. Но в этой истории Лукашенко лишь статист.
Поэтому я думаю, что это будет обычный рабочий визит, который беларусской пропагандой будет представлен как что-то невероятно важное, тем более что китайцы отнесутся к Лукашенко, как и ко всем своим союзникам, с почетом и уважением. Что носит, скорее, формальный характер.
От Лукашенко же услышим много безграничной похвалы в адрес китайцев. Больше ничего сверхординарного от этой встречи я не ожидаю.