«В Пекине Лукашенко зададут вопросы о ситуации на границе» 2.06.2025, 22:54

Что ждет диктатора в Китае.

Александр Лукашенко 2 июня вылетел в Пекин. Сообщается, что он встретится с Си Цзиньпинем, в центре внимания их встречи будет обсуждение белорусско-китайских отношений и вопросы международного сотрудничества.

При этом Лукашенко отправился в Китай позже, чем планировал. Еще 3 декабря он заявлял, что посетит Пекин до «выборов», которые прошли 26 января.

Политический аналитик Александр Фридман считает, что Лукашенко полетел в Пекин, когда для него там нашли время.

— Тут отношения очень простые — китайцы диктуют, когда и что. У Лукашенко тут выбора нет. То же самое происходит с Москвой, просто это уже рутина, а визит в Пекин — особенный и важный, — сказал эксперт в интервью «Филину». — Для Лукашенко это каждый раз попытка выиграть для себя дополнительное поле для маневра, заручиться китайской поддержкой.

Между Китаем и Беларусью есть экономическое сотрудничество. Так что о нем, конечно же, будут говорить, и беларусская сторона будет добиваться китайских инвестиций. Лукашенко очень заинтересован в расширении этого сотрудничества — от Китая можно взять гораздо больше, чем предложить ему.

Будут там разговоры и на общеполитические темы. Лукашенко зададут вопросы о ситуации на границе, о войне, отношениях с европейцами и американцами.

Для Китая важно понять, как их белорусский союзник намерен дальше выстраивать свою внешнюю политику. Их также может интересовать мнение Лукашенко о войне в Украине и взаимоотношениях с Россией.

Критиковать Лукашенко в Пекине, считает политический аналитик, вряд ли будут.

— Я не думаю, что китайцы воспринимают его как серьезного игрока, которого можно было бы за что-то критиковать. Они понимают, что все вопросы безопасности и спектр взаимоотношений между Беларусью и Западными странами развиваются в контексте России, что у Лукашенко поле для маневра все-таки ограничено. Он сам по себе не заинтересован в эскалации, наоборот.

И заявление о переносе учений «Запад-2025» вглубь Беларуси один из сигналов Китаю — можно сказать, что мы тут ничего не хотим, мы мирные, спокойные.

Из неприятного для китайцев, что может произойти — это война России против европейских стран. Но в этой истории Лукашенко лишь статист.

Поэтому я думаю, что это будет обычный рабочий визит, который беларусской пропагандой будет представлен как что-то невероятно важное, тем более что китайцы отнесутся к Лукашенко, как и ко всем своим союзникам, с почетом и уважением. Что носит, скорее, формальный характер.

От Лукашенко же услышим много безграничной похвалы в адрес китайцев. Больше ничего сверхординарного от этой встречи я не ожидаю.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com