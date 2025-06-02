«Белтехосмотр» назвал топ-5 причин, из-за которых тысячи водителей не прошли техосмотр в мае 2.06.2025, 23:42

На одну из неисправностей пришлось около 41,8% случаев от общего числа недопусков.

«Белтехосмот» назвал самые распространённые причины, из-за которых водители чаще всего не могли пройти техосмотр в мае текущего года. При этом на одну из неисправностей, по данным предприятия, пришлось около 41,8% случаев от общего числа недопусков.

Так, всего в мае 2025 года «Белтехосмотр» выдал более 174 тысяч разрешений на допуск транспорта к участию в дорожном движении. Доля тех, у кого специалисты выявили те или иные нарушения, составила почти 27 тысяч, или 13,9% от общего числа проверенных авто.

Так, в ТОП-5 наиболее частых неисправностей, из-за которых водителям не удавалось пройти техосмотр, вошли:

проблемы с тормозами (41,8% отказов),

неисправные внешние световые приборы (24,5%),

проблемы с двигателем (7,4%),

рулевое управление (5,3%),

прочие проверки (5%).

Помимо этого, специалисты время от времени выявляли неполную комплектацию обязательных элементов в авто (4,7%), неисправности стекол, устройств обогрева и обдува, солнцезащитных козырьков и т.п. (3,9%), проблемы с ходовой частью (3,2%) и др.

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