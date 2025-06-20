В Чехии семья стоматологов-самоучек открыла клинику и два года лечила пациентов по роликам из интернета
- 20.06.2025, 1:02
Что было дальше.
В Чехии полиция задержала 22-летнего парня и двух его родственников, которые два года выдавали себя за стоматологов, хотя не имели соответствующего образования, пишет The Guardian.
В Чехии разгорелся скандал вокруг стоматологической клиники с полным оборудованием, которую открыли три члена одной семьи. Главным «врачом» оказался 22-летний парень, который никогда не учился на стоматолога, а осваивал профессию исключительно по инструкциям из интернета. Несмотря на отсутствие лицензии и образования, он принимал пациентов, ставил диагнозы, лечил зубы, проводил удаление, делал анестезию и даже брался за сложные процедуры, такие как лечение корневых каналов.
Клиника начала работать в 2023 году в городе Гавличкув-Брод в центре Чехии. Помещение предоставил 44-летний родственник молодого человека — он также занимался изготовлением зубных протезов.
В схеме участвовала и 50-летняя мать лжестоматолога. Ранее она действительно работала в системе здравоохранения, что позволило ей получить доступ к медицинским препаратам и материалам — она приносила в клинику все необходимое: от анестетиков и пломб до порошков для чистки и слепочного материала.
Несмотря на полное отсутствие у всех троих медицинской квалификации, за время работы семья успела принять десятки пациентов. За свои услуги родственники заработали около 4 миллионов чешских крон (около 140 тысяч евро).
Официально о жалобах от клиентов пока не сообщается, а полиция отказывается от комментариев по этому поводу.
Троица была задержана в июне 2025 года. Им предъявлены серьезные обвинения: ведение незаконной предпринимательской деятельности, отмывание денег, попытка причинения вреда здоровью, незаконный оборот медикаментов и кража.
При этом у всех обвиняемых раньше не было судимостей. Они признали свою вину и на данный момент отпущены под подписку, им грозит до восьми лет тюрьмы.