В Чехии семья стоматологов-самоучек открыла клинику и два года лечила пациентов по роликам из интернета 20.06.2025, 1:02

Что было дальше.

В Чехии полиция задержала 22-летнего парня и двух его родственников, которые два года выдавали себя за стоматологов, хотя не имели соответствующего образования, пишет The Guardian.

В Чехии разгорелся скандал вокруг стоматологической клиники с полным оборудованием, которую открыли три члена одной семьи. Главным «врачом» оказался 22-летний парень, который никогда не учился на стоматолога, а осваивал профессию исключительно по инструкциям из интернета. Несмотря на отсутствие лицензии и образования, он принимал пациентов, ставил диагнозы, лечил зубы, проводил удаление, делал анестезию и даже брался за сложные процедуры, такие как лечение корневых каналов.

Клиника начала работать в 2023 году в городе Гавличкув-Брод в центре Чехии. Помещение предоставил 44-летний родственник молодого человека — он также занимался изготовлением зубных протезов.

В схеме участвовала и 50-летняя мать лжестоматолога. Ранее она действительно работала в системе здравоохранения, что позволило ей получить доступ к медицинским препаратам и материалам — она приносила в клинику все необходимое: от анестетиков и пломб до порошков для чистки и слепочного материала.

Несмотря на полное отсутствие у всех троих медицинской квалификации, за время работы семья успела принять десятки пациентов. За свои услуги родственники заработали около 4 миллионов чешских крон (около 140 тысяч евро).

Официально о жалобах от клиентов пока не сообщается, а полиция отказывается от комментариев по этому поводу.

Троица была задержана в июне 2025 года. Им предъявлены серьезные обвинения: ведение незаконной предпринимательской деятельности, отмывание денег, попытка причинения вреда здоровью, незаконный оборот медикаментов и кража.

При этом у всех обвиняемых раньше не было судимостей. Они признали свою вину и на данный момент отпущены под подписку, им грозит до восьми лет тюрьмы.

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