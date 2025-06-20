Министр образования рассказал, где покупать школьную форму 20.06.2025, 2:59

Есть ли ограничения?

Лето только началось, но многие родители заранее готовятся к учебному году и задумываются о том, где покупать школьную форму. На этот счет высказался министр образования Андрей Иванец.

Он подчеркнул, что покупать одежду можно в любом месте, ограничений нет.

«Кодексом об образовании на законодательном уровне закреплена норма делового стиля. Постановлением Министерства образования определен перечень элементов, которые относятся к деловому стилю, среди них пиджак, брюки, юбка, туфли, рубашка и многие другие. Напомню, что конкретный элемент школьной формы выбирается непосредственно учреждением образования, он размещен на сайте каждой школы. При этом родитель имеет полное право покупать его в том месте, в котором ему это наиболее предпочтительно, будь то интернет-площадка, маркетплейсы, наши магазины или предстоящие ярмарки-продажи школьных принадлежностей к началу учебного года. Родители могут выбирать того производителя и место продажи, которые ему кажутся наиболее удобными и комфортными. Здесь никаких ограничений нет», — цитирует министра образования БелТА.

Министерство образования совместно с «Беллегпромом» каждый год готовит каталог школьной формы. Он содержит различные модели делового стиля для детей разного возраста.

«Каталог может использоваться как учреждениями образования, так и родителями для того, чтобы выбрать свой элемент школьной формы. Настоятельные просьбы учреждений о закупке школьной одежды у конкретного производителя являются необоснованными. Повторюсь, каждый родитель может сам выбирать место покупки формы», — сказал Андрей Иванец.

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