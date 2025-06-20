Honda успешно испытала экспериментальную многоразовую ракету 20.06.2025, 3:12

У Илона Маска появился конкурент.

Исследовательское подразделение автопроизводителя Honda объявило об успешном проведении тестового запуска и посадки экспериментальной многоразовой ракеты. Испытание стало первым случаем, когда разработанная Honda ракета достигла высоты почти 300 метров и осуществила точную вертикальную посадку.

Ракета длиной 6,3 метра и диаметром 85 см имеет массу 900 кг в сухом состоянии и 1312 кг с топливом. Во время испытания аппарат поднялся на 271,4 метра, провел в воздухе 56,6 секунды и приземлился всего в 37 сантиметрах от заданной точки. Основной целью теста было подтверждение стабильности полета во время взлета и спуска, а также точности посадки — ключевых параметров для создания многоразовой ракеты.

Разработка ракеты является частью долгосрочной стратегии Honda по освоению космических технологий. Еще в 2021 году компания объявила о планах исследований в сфере космоса с целью реализации амбициозных идей через применение собственных инженерных наработок. В частности, речь идет о циркуляционных системах возобновляемой энергии, роботах для работы во внешнем космосе, а также о создании многоразовых носителей для запуска спутников.

Инициатива по созданию ракеты возникла из мечты молодых инженеров Honda, которые стремились использовать наработанные компанией технологии — от двигателей внутреннего сгорания до автоматизированных систем управления. Разработчики считают, что собственные ракеты позволят Honda не только выводить спутники, но и интегрировать эти технологии с другими направлениями бизнеса, включая сервисы передачи данных.

Хотя проект в настоящее время находится на этапе фундаментальных исследований и решение о коммерциализации еще не принято, Honda заявляет о намерении достичь способности осуществлять суборбитальные запуски к 2029 году.

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