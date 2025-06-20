Маркиз Надаль: король Испании удостоил теннисиста дворянским титулом 20.06.2025, 5:32

Титул также смогут носить его потомки.

Как сообщает El Pais, бывший чемпион мирового тенниса Рафаэль Надаль удостоен дворянского звания королем Испании Филиппом VI. Теперь прославленный спортсмен носит титул маркиза.

Этот титул является наследственным, что позволяет потомкам Надаля тоже использовать его. Помимо Надаля, король Испании присвоил титул маркиза певице Лус Касаль и паралимпийской пловчихе Терезе Пералес.

В заявлении королевского дворца отмечается, что эти личности являются источником гордости для страны и примером ценностей, которые должны вдохновлять общество.

Надаль профессионально играл в теннис с 2001 по 2024 год. За свою карьеру он завоевал 92 титула в одиночном разряде, включая 22 победы на главных турнирах, а также выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 2008 года.

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