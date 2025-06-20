«Бей их, Израиль» Ирина Халип

20.06.2025, 8:05

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У обоих стран есть нечто общее.

Пожалуй, самыми просматриваемыми в последние дни роликами в интернете стали многочисленные видео, снятые мобильными телефонами в Иране. Лично для меня наиболее красноречивым стало даже не видео, а голоса на фоне взрывов. На балконе тегеранской квартиры некий местный житель снимает телефоном взрывы его родного города. В глубине квартиры плачет женщина. Он утешает ее и говорит, что все будет хорошо. А потом громко кричит: «Смерть Хаменеи!» Не Моссаду, не «израильской военщине», а Хаменеи.

На самом деле, как ни странно это звучит, у Беларуси и Ирана есть нечто общее. Не только диктатура – ее содержание как раз системно отличается. В Иране диктатура теократическая, в Беларуси – персоналистская. Иран кишмя кишит аятоллами, загоняющими людей за колючую проволоку, а в Беларуси проволоку натягивают бессловесные твари по приказу одного-единственного неуправляемого гражданина. Все, казалось бы, по-разному, но есть и очень важная общая вещь. Это – загнанная глубоко внутрь кипящая ненависть народа.

Иранские протесты по степени вдохновения и эмоций не уступали белорусским. И забивали до смерти тоже и там, и здесь – убийства Махсы Амини в Иране и Романа Бондаренко в Беларуси вызвали лишь усиление ненависти. Разница была разве что в том, что в Иране можно быть не только убитым на акции протеста, но еще и казненным за участие в ней. И тем не менее десятки тысяч иранцев выходили на улицы своих городов – против власти аятолл, против обязательного ношения хиджабов, против беспредела силовиков.

Иранские протесты много лет идут волнами. Несколько лет назад я познакомилась с журналисткой Масих Алинеджад, которая была вынуждена бежать из страны. Впрочем, ее голос в эмиграции стал лишь громче. Это Масих придумала акцию «Моя тайная свобода»: иранские женщины фотографировались без хиджабов и присылали ей свои фотографии и видео. А мужчины в знак солидарности со своими женами и сестрами фотографировались в хиджабах. Факт: у Масих Алинеджад подписчиков больше, чем у всех иранских аятолл, вместе взятых, - при том, что она не актриса или модель, не лидер оппозиции или нобелевский лауреат. А недавно, рассказывала Масих, один из аятолл заявил по телевидению, что тех, кто присылает ей видеозаписи, будут сажать в тюрьму на десять лет. Совсем как у нас: «десятку» за пересылку видео неблагонадежному медиа получить легче легкого. После серии казней протесты в Иране оказались загнаны глубоко под асфальт, как и у нас, но и ненависть под этим асфальтом кипит так, что в любой момент может прорваться.

И еще одна общая беда белорусов и иранцев – насильственное вытравливание правителями чуждого им культурного и исторического наследия. Белорусская идеология помешалась на партизанах и БССР, отрицая все, что было прежде. Мицкевич и Костюшко будто бы и не имеют никакого отношения к нашей истории и культуре. Шляхта – идеологически чужда, а потому не заслуживает даже упоминания. Великое княжество Литовское – вообще какая-то вредная история, со Статутом, который был демократической Конституцией, так что тут вообще без вариантов. Была героическая партизанская борьба – и хватит вам для истории страны, изучайте и прославляйте. Точно так же иранские аятоллы делают вид, будто до ислама на территории Ирана ничего не существовало. Они отрицают Ахеменидов и Селевкидов, Парфянское царство и Сасанидскую империю. У нас будто ничего не было до БССР, у иранцев – до ислама. Там отрицают историю многочисленные сумасшедшие деды, здесь – один. И, конечно, все они, как заведенные, рассказывают о том, что кругом враги.

Так что крик с балкона обстреливаемого Тегерана «смерть Хаменеи!» - это то, что Лукашенко следовало бы применить к себе хотя бы гипотетически. Пора понять, что если на Беларусь нападут условные враги, то белорусы будут проклинать вовсе не их, а его. И спрятаться будет негде – никто не откроет даже подвал или чулан. Никто не спасет и даже не посочувствует. Ненависть все равно вздыбит асфальт и прорвется наружу. Только уже без ленточек и цветочков.

И пока тот неизвестный тегеранец успокаивает жену, пока Ясмин, жена Резы Пехлеви из шахского рода, пишет в соцсетях «бей их, Израиль!», пока девушки срывают хиджабы, радостно хохоча от известия о смерти главы Корпуса стражей исламской революции, Иран возвращается к жизни и начинает дышать. У нас такого замечательного шанса не будет: некому прицельно бить по Дроздам. Придется обойтись силами собственной ненависти – безграничной, как Вселенная.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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