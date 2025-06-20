Иран ударил ракетами по Израилю: повреждена штаб-квартира Microsoft
- 20.06.2025, 8:14
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В городе Беэр-Шева одна из ракет упала недалеко от здания компании Билла Гейтса.
Утром 20 июня Иран атаковал баллистической ракетой Израиль. В городе Беэр-Шева одна из ракет попала в паркинг недалеко от здания штаб-квартиры компании Microsoft.
Об этом сообщают CNN, The Times of Israel и Ynet.
Отмечается, что утром Иран запустил в сторону Израиля по меньшей мере три ракеты. Часть из них упала прямо рядом с офисом компании Билла Гейтса Microsoft на парковку с автомобилями.
По сообщениям местных СМИ, пострадало остекление здания. Также после взрыва загорелось по меньшей мере шесть автомобилей.
Город Беэр-Шева расположен в пустыне Негев, где расположена израильская авиабаза Неватим.
Армия обороны Израиля отмечает, что перехватила иранскую ракету, а пожар спровоцировали ее обломки.
Ракета попала неподалеку от жилых домов и спровоцировала возгорание нескольких автомобилей.
На видео, опубликованном израильской службой экстренной помощи Magen David Adom, видно несколько пожаров на улице в южном городе, возле технологического парка, где расположен офис Microsoft.
Израильская полиция сообщила, что получила сообщение о падении боеприпасов в открытых районах Южного округа страны, добавив, что есть материальный ущерб, но сообщений о жертвах нет.
דיווחים על נפילה בדרום הארץ; מד"א: "לא התקבלו דיווחים על נפגעים"— כאן חדשות (@kann_news) June 20, 2025
(צילום: תיעוד מבצעי מד"א) @ItayBlumental @Itsik_zuarets pic.twitter.com/wCf0B1aEaI
Очевидцы сообщают о полном уничтожении ракетой здания Microsoft. По данным СМИ, в результате атаки Ирана по городу пострадали минимум 18 человек.