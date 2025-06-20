Трамп ответил, когда примет решение об ударе по Ирану 20.06.2025, 8:17

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Цель США остается неизменной.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение двух недель примет решение о том, наносить ли удар по Ирану. Как пишет Reuters, заявление Трампа процитировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

«Исходя из того факта, что существует значительная вероятность переговоров, которые могут или не могут состояться с Ираном в ближайшем будущем, я приму решение, действовать или нет, в течение следующих двух недель», — сказал Трамп.

Ливитт сказала, что заявление Трампа было ответом на спекуляции СМИ о «ситуации в Иране». Она отказалась вдаваться в подробности о его графике, в том числе о том, как он оценивает шансы на успех дальнейших переговоров с Ираном.

Она также подчеркнула, что цель Трампа — не допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие — остается неизменной, хотя «если есть шанс для дипломатии, президент всегда им воспользуется».

Ливитт отказалась сообщить, будет ли Трамп запрашивать разрешение Конгресса на какие-либо удары по Ирану. Демократы ранее выразили обеспокоенность в связи с сообщениями СМИ о том, что Трамп уже одобрил план нападения на Иран в обход Конгресса, который имеет исключительное право объявлять войну.

В то же время критики заявляют, что за пять месяцев с момента возвращения в должность Трамп установил ряд сроков — в том числе для войны России в Украине, а также для других стран, ведущих переговоры по торговым тарифам — только для того, чтобы приостановить эти сроки или сдвинуть их.

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Как отмечает Reuters, срок в две недели является любимым временным отрезком Трампа, он часто устанавливал его как в этом, так и в предыдущем сроке пребывания на посту президента. При этом чаще всего этот срок потом вообще не соблюдался или игнорировался.

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