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Украина вошла в «клуб 11»

  • Иван Киричевский
  • 20.06.2025, 8:29
  • 3,826
Украина вошла в «клуб 11»

Что дадут ракеты «Сапсан» и почему это важно.

По теме запуска в серийное производство украинских баллистических ракет в инфопространстве с ходу накопилось слишком много нездоровых настроений.

Ну например, что если «Сапсан» стреляет всего на 300 километров, то это, мол, ни о чем, даешь сразу дальность до Урала, не меньше.

Или же если темпы производства украинских баллистических ракет не будут соответствовать уровню производства по российским ОТРК «Искандер» (то есть 60-70 ракет в месяц), то это тоже, мол, ни о чем, лучше вообще не браться, а деньги на дроны пустить.

Но нюанс в том, что в условиях современной войны иметь собственные оперативно-тактические баллистические ракеты — это такой же must have, как для цивилизованного человека распоряжаться телефоном и зубной щеткой.

Тем более, есть задачи, которые можно решить только собственным баллистическим вооружением. Например — как быстро «накрыть» российские «Искандеры», которые выскочили из замаскированной позиции для залпа по Киеву, потому что здесь буквально несколько минут на все про все.

Можно же подняться с тактического на стратегический уровень и зафиксировать такое.

Если генеральная цель ударов РФ заключается в том, чтобы сделать невыносимой жизнь каждого индивида, то промежуточная — сделать так, чтобы мы здесь не могли организовывать ничего сложного и коллективного, к чему относится, например, и производство отечественных ракет.

Всего 11 стран в мире могут делать собственные баллистические ракеты, и Украина как раз в этом числе (при этом надо делать поправку, что Франция делает межконтинентальные баллистические ракеты, но заново учится делать собственные ОТРК).

Собственно для того, чтобы донести концептуальную благодать происходящего, я и употребил этот пассаж — появление собственной баллистики в Украине является в частности большим жирным средним пальцем для заявок Путина на «демилитаризацию» Украины.

Иван Киричевский, «Фейсбук»

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