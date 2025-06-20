«Это лишь малая часть того, что творится в понедельник»2
- 20.06.2025, 8:33
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Появилось видео, как в Гомеле в поликлинику ранним утром выстраивается огромная очередь.
В TikTok завирусилось видео, которое опубликовал пользователь из Гомеля. На кадрах — поликлиника № 8 на Сельмаше, рядом с которой рано утром собираются люди. «Сильные Новости» узнали, как прокомментировали ролик в медучреждении.
«Чтобы попасть на прием к врачу, люди с пяти часов в любую погоду стоят у входа в поликлинику и ждут, пока их запустят внутрь, чтобы получить талончик на посещение врача», — говорит автор видео.
По его словам, ролик был снят в среду, но «это лишь малая часть того, что творится в понедельник». Но есть и другой момент, на который посетовал гомельчанин.
@user51832538406217 ♬ оригинальный звук - Владимир Панкратов
«Ни одной скамеечки даже нету», — заметил мужчина.
На данный момент ролик набрал более 260 тысяч просмотров и более 2000 комментариев.
Мнения зрителей разделились: одни говорят, что такую картину можно наблюдать и в других медучреждениях, а другие не понимают — зачем стоять в очереди при возможности записаться на прием онлайн?
В регистратуре поликлиники рассказали, что стоять в очереди с пяти утра нет никакой необходимости. При обращении по острой боли можно получить дополнительный талон, не говоря уже о записи онлайн.
В регистратуре предположили, что, возможно, люди выстраиваются в очередь по привычке: мол, раньше пришел — раньше попал на прием.