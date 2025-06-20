В Тегеране поражен объект, производящий ключевой компонент ядерной программы 20.06.2025, 8:36

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Атака 60 истребителей Израиля завершилась успехом.

ЦАХАЛ в ночь на 20 июня совершил серию ударов в самом центре Тегерана: были поражены десятки целей, включая объекты по производству ракетного вооружения и штаб-квартиру SPND, занимающуюся разработкой и исследованиями в рамках иранской ядерной программы. Об этом сообщает Армия обороны Израиля.

Более 60 истребителей ВВС Израиля, действуя на основе точных данных разведки, нанесли удары по десяткам военных целей на территории Ирана, выпустив около 120 боеприпасов.

В течение ночи в районе Тегерана были поражены несколько промышленных объектов, использовавшихся для производства ракет. Эти объекты создавались на протяжении многих лет и служили важным промышленным центром для Министерства обороны Ирана.

Среди целей оказались предприятия, производящие компоненты ракет, а также объекты, выпускавшие сырье для литья ракетных двигателей.

«В рамках продолжающихся усилий по подрыву иранской ядерной программы, ЦАХАЛ нанес удар по штаб-квартире SPND в Тегеране. Эта структура занимается разработкой и исследованием передовых технологий и вооружений, поддерживающих военный потенциал иранского режима. Штаб был основан в 2011 году Мохсеном Фахризаде, создателем ядерной программы Ирана», — говорится в пресс-релизе ЦАХАЛ.

Кроме того, был поражен объект, производящий ключевой компонент иранской программы по созданию ядерного оружия.

Одновременно с этим в течение ночи были перехвачены четыре беспилотника, запущенные с территории Ирана, силами ПВО ВВС Израиля.

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