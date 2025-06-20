У Трампа есть запасной вариант удара по ядерному объекту Ирана в Фордо 20.06.2025, 8:41

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Если бомба GBU-57 не поможет.

Вашингтон не исключает возможность нанесения удара по ядерному объекту в Фордо с применением тактического ядерного оружия.

При этом в США уверены в эффективности своих бункерных бомб для уничтожения таких глубинных объектов, как Фордо.

Журналистка Fox News Жаки Хайнрих, ссылаясь на представителя Белого дома, сообщила, что Вашингтон рассматривает вариант применения тактического ядерного оружия против ядерных объектов Ирана.

Эта информация появилась на фоне вчерашней публикации The Guardian, в которой утверждается, что Дональд Трамп якобы сомневается в достаточной мощности бомбы GBU-57 массой 13,6 тонны.

По данным источников, сразу после возвращения Трампа к власти был поднят вопрос о недостаточной эффективности глубинной бомбы GBU-57.

Утверждается, что объект в Фордо расположен слишком глубоко, достичь его можно лишь с помощью ядерного удара. Однако сам Трамп якобы избегал рассматривать такой сценарий. Во время заседания Совета нацбезопасности США идея применения тактического ядерного оружия, как утверждается, вслух не озвучивалась.

Тем не менее было отмечено, что даже двух бомб GBU-57 может оказаться недостаточно, чтобы полностью уничтожить ядерный объект в Фордо.

Трамп, как и в случае с Россией, все еще верит, что Иран удастся посадить за стол переговоров. Накануне в пресс-службе Белого дома заявили, что Трамп примет окончательное решение по Ирану в течение ближайших двух недель.

Представитель Белого дома Кэролайн Ливитт привела прямую цитату Трампа, в которой он выразил уверенность, что в течение этих двух недель Иран либо согласится на переговоры, либо окончательно откажется.

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