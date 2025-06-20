В Одессе российский дрон обрушил жилой многоэтажный дом 20.06.2025, 9:08

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Под завалами могут быть люди.

В ночь на 20 июня российские оккупанты атаковали Одессу ударными дронами: повреждены жилые дома и автомобили, высшие учебные заведения, железная дорога. В результате вражеского удара пострадали 13 человек, в том числе трое спасателей, пишет OBOZ.UA.

На местах работали экстренные службы. Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram.

«В результате ночной вражеской атаки повреждены несколько многоэтажек в центре города, автомобили, а также корпуса высших учебных заведений», – говорится в сообщении.

На побережье в результате падения ударного БпЛА возник пожар, взрывной волной повреждены объекты рекреации.

«На местах работают экстренные службы», – добавил мэр.

В другом районе города поврежден газопровод, на месте работала аварийная служба.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что враг снова нанес массированный дроновой удар по Одессе ночью 20 июня.

«Несмотря на активную работу сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов, корпуса высшего учебного заведения, газопровода и частных автомобилей. В центре города, в результате попадания дрона, пылала многоэтажка», – написал он.

По словам Кипера, над ликвидацией последствий работали все уполномоченные службы. По предварительной информации, пострадали два человека. Им оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Мэр Труханов сообщил, что в результате попадания ударного БПЛА возник масштабный пожар, буквально уничтоживший жилую четырехэтажку.

«Обрушились перекрытия и стены, под завалами могут находиться люди. Экстренные службы работают», – отметил мэр.

По уточненным данным ГСЧС по состоянию на 05:00, в Одессе зафиксировано более 10 попаданий, в результате которых возникли масштабные пожары.

Из охваченного пламенем четырехэтажного жилого дома спасатели спасли трех жильцов, еще шестерых эвакуировали.

«Во время ликвидации пожара и спасения людей на спасателей обвалились конструкции – пострадали трое пожарных. Они в больнице в стабильном состоянии», – сообщили в ведомстве.

Кроме этого, поврежден 23-этажный жилой дом, где огонь охватил 18, 19 и 20 этажи. Из многоэтажки эвакуировали 600 жителей. В частности, трех человек спасли из заблокированной квартиры, среди них – двое детей.

Пожары также охватили еще пять жилых домов и три автомобиля в Одессе.

На месте частично разрушенного дома ГСЧС развернула Пункт несокрушимости. По информации жителей, в здании мог находиться еще один человек, поэтому на месте продолжались поисково-спасательные работы.

Всего в результате российской атаки в Одессе пострадали 13 человек, из них трое спасателей. ГСЧС вместе с добровольцами продолжали работать на местах. Людям оказывали поддержку психологи службы.

В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы. Поражения получили контактная сеть и рельсо-шпальная решетка. Обошлось без пострадавших. Специалисты «Укрзалізниця» ликвидировали последствия. Движение поездов осуществляется по графику.

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