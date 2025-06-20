Под Гродно ходят медведи 20.06.2025, 9:14

Советуют не смотреть им в глаза.

В лесах под Гродно замечены сразу три медведя. Одного увидел в лесу велосипедист, а еще двое попали в объективы фотоловушек с разницей в несколько дней, пишет газета райисполкома «Перспектива».

Еще в начале июня в лесу на окраине Гродно бурого медведя увидел велосипедист. Спустя сутки животное, видимо, переплыло Неман и ушло в Литву. Еще два медведя зафиксированы фотоловушками в районе деревень Дубинка и Маркиши Поречского сельсовета, а также в заказнике «Озеры». Животные могли прийти из Литвы или с севера Беларуси, считает ведущий инженер по охотничьему хозяйству Гродненского лесохозяйственного объединения Евгений Ашаев:

«Вероятнее всего, медведи спустились с Литовской Республики либо подошли с севера нашей республики. Сейчас мы проводим мониторинг, чтобы уточнить, откуда пришли они.

Человек медведя в лесу встречает очень редко. У этого зверя на генном уровне патологический страх перед людьми. Он очень осторожный. У зверя острый слух и обоняние, и он старается избегать людей.

В лесном массиве между Гожей и Зарицей гродненец ехал на велосипеде, скорость была большая. И медведь, видимо, не успел ретироваться. Если говорить про косолапых, которые попали в камеры фотоловушек, то в других местах они не зафиксированы».

За сутки медведь может проходить 50 километров. Поэтому не факт, что животные осели в Гродненском районе. Специалист советует — чтобы не встретиться в лесу с медведем, передвигаться следует шумно, если есть напарник, то лучше с ним разговаривать. Медведи, услышав шорохи, могут испугаться и убежать. Стоит обходить стороной густые заросли и буреломы, избегать сумеречных прогулок в одиночку.

«Медведь может наброситься на людей в трех случаях. Во-первых, когда самка защищает своих медвежат, во-вторых, раненый зверь. И в-третьих, может напасть медведь-шатун — в ноябре и декабре, когда он не запас жира и не может уснуть, ходит в поиске пищи», — рассказал заместитель начальника отдела государственного контроля Гродненской областной инспекции охраны животного и растительного мира Михаил Горбач.

«Но если встретите медведя, в глаза ему смотреть не стоит, животное воспримет это как агрессию. Только периферическим зрением стоит наблюдать за ним. Можно поднять руки вверх, чтобы казаться выше, а еще крикнуть, животное может испугаться. Ни в коем случае не поворачивайтесь к нему спиной и не убегайте. У медведя проснется инстинкт хищника, а удрать от него не получится. И на дерево взбираться нет смысла, медведь лазает лучше. Можно посвистеть, похлопать в ладони, покричать», — добавил Горбач.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com