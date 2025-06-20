«Здесь у меня без стажа, категорий и подтвержденного высшего образования зарплата больше тысячи долларов» 3 20.06.2025, 9:52

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Белоруска рассказала, что ее поразило, когда пришла на работу в польский детский садик.

Катерина (имя изменено — С.) отработала воспитательницей в Беларуси больше 10 лет. Признается, что работу свою любила и о другой не мечтала.

Как тысячи белорусов, несколько лет назад после задержания женщина с семьей была вынуждена уехать из Беларуси. Она рассказала «Салідарнасці», как смогла остаться в профессии после переезда. И сравнила свою работу в двух странах.

«Мало того, что тебя дергают со всех сторон, так ты уже и сам боишься, вдруг за чем-то не уследил, полотенчик не там повесил»

— Сразу после переезда я решила пойти самым простым путем, чтобы начать работать — отучилась в полицеальной школе на детского опекуна, — делится Катерина. — Курс длился два учебных года. По итогу я получила начальное профильное образование и диплом с правом работы на территории всего Евросоюза.

В Польше система дошкольного образования отличается от нашей, начиная с того, что żłobek (так у них называются ясли) и przedszkole (это детский садик, начиная с 3 лет) — это совершенно разные учреждения.

Моего аттестата достаточно, чтобы устроиться на работу в żłobek. Для того, чтобы работать в przedszkole, нужно высшее образование, в моем случае подтвердить. Но нострификацией своего беларуского диплома я еще занимаюсь.

В Беларуси я работала в разных группах, больше со старшими детками, но был и опыт с ясельным возрастом. Правда, у нас в ясли идут с 2 лет, а в Польше — с 6 месяцев.

Здесь я стала работать опекункой в частном жлобеке, где проходила практику во время обучения. Частные ясли в Польше не диковинка, их достаточно много. Я не работала в государственных, могу сказать только по отзывам родителей, будто бы в частном садике более индивидуальный подход.

При этом государственные учреждения для родителей бесплатные, оплачивается только питание из расчета 10 злотых в день (2,4 евро). В частных оплата может быть разной. Например, тот, в котором работаю я, обходится родителям в 1800 злотых в месяц (425 евро), плюс 400 злотых (95 евро) за питание и оплата за дополнительные занятия.

Сумма немаленькая, но есть один нюанс. Если мама после года выходит на работу, ее пособие на ребенка составляет 1500 злотых (355 евро). Поэтому многие родители могут себе позволить частный садик.

Сады в Польше работают на два часа меньше, чем в Беларуси, с 7 до 17. Количество детей в частном жлобеке не может превышать восемь человек на одну опекунку или воспитательницу.

Условно, три специалистки могут открывать свой частный садик на 24 ребенка. Для этого им понадобится небольшое помещение из нескольких комнат, которое может быть как отдельным, так и в многоэтажном доме.

Это в Беларуси типовые детсады — большие двухэтажные здания с просторными группами, в которых есть отдельные зоны для приема пищи, комнаты для игр и спальни, а также территория для прогулок. И самих групп, как правило, много.

При этом каждому ребенку предоставляются кровать, постель, у каждого есть шкафчик. Но не дай бог там неправильно лежат вещи или не дай бог ты не вовремя поменял постельное белье, или пижамка хранится не в тряпичном пакете, а в целлофановом.

Чистота и порядок — строжайшие. Допустим, бутылку с водой открыл — сразу отмечаешь время, кипяченую воду в кувшин налил — снова отмечаешь.

И это все не рекомендации, а жесткие правила, и таких правил о том, что, где и как должно быть, очень много. Их соблюдение считается крайне важным, поэтому на все это мы тратили очень много времени, и меня, если честно, это раздражало.

Кроме того, каждые две-три недели — проверка. Иногда нас успевали предупредить, что к вам выехали. Такая проверка-сякая проверка, кто и что у нас только ни проверял: санэпидстанция, плюс заполнение планов, разную документацию, занятия и прочее.

При этом еще накануне мы все трясемся, обстановка нервная, мало того, что тебя дергают со всех сторон, так ты уже и сам боишься, вдруг что-то забыл, за чем-то не уследил, полотенчик не там повесил.

Ладно, если только тебя лишат премии, она все равно копеечная. Но штраф могут наложить на весь сад.

Планы — это отдельная боль. На каждый день нужно запланировать разные занятия и каждое описать: что, для чего, цели, задачи, какую литературу использовал.

Обычно расписываешь сразу на месяц, несколько тихих часов сидишь и строчишь. Лично я не понимала, почему методист не может это сделать в цифровом формате один раз. Спасибо, что со временем разрешили набирать на компьютере.

«С самыми маленькими первые несколько дней в садик ходят родители»

Сейчас в яслях, где работает Катерина, 40 воспитанников от одного до трех лет, которые ходят в две группы.

— В группе с 20 детьми нас трое взрослых. Утром мы приходим по очереди: одна к 7, вторая к 8, я к 9. Уходим тоже в разное время. Часто в течение дня нам помогает заведующая, она же хозяйка жлобека.

Кстати, в przedszkole, куда ходил мой ребенок, воспитатели тоже весь день работали в паре, а не посменно, просто одна приходила к 7, а вторая к 9. И нянечка была с ними почти весь день.

Мое первое большое удивление здесь — это то, что детей очень редко выводят на прогулки. Ладно, когда нет территории, таких садиков много, или когда есть детки-груднички, как у нас.

Но, допустим, у моего ребенка в przedszkole была и территория, и дети все уже самостоятельно могли одеться-раздеться, а на улице все равно они почти не бывали, даже в хорошую погоду.

В Беларуси мы выводили детей обязательно. Но там была другая крайность. Иногда погода была реально не для прогулок — ветер, холод — выведешь этих деток, они аж плачут, просятся в группу.

Я как-то попробовала заикнуться заведующей, что, может, мы лучше в другой день больше погуляем, а сегодня пропустим, она ответила, что сверху не было указаний с разрешением не идти на улицу, поэтому одевайтесь и выходите.

Идеально было бы, конечно, иметь гибкий график прогулок. В Польше в принципе так и есть, воспитатели на свое усмотрение могут выводить или не выводить детей. Но, как оказалось, они вообще не парятся на этот счет.

Второе серьезное отличие — это сон. В przedszkole с 3 лет уже не спят. Но если ребенок хочет немножко полежать, он может отойти и прилечь на диванчик, на матрас, куда хочет.

В моих ясельках мы собираем игрушки и там же на пол раскладываем матрасики для сна. Также ребенок может спать в своей коляске, может заснуть на диванчике, в любом месте, лишь бы ему было удобно.

Все матрасы в натяжных простынях, их, а также одеяла и подушки родители приносят свои. Как и памперсы.

Некоторые малыши засыпают сами, кто-то будет ждать, пока ты подойдешь, погладишь за ручку или возьмешь на руки. Иногда одна из нас качает сразу три коляски, другая укладывает тех, кто на матрасиках, третья укачивает тех, кто прилег в гамачке.

Родители могут попросить разбудить их ребенка через полчаса, кого-то нельзя класть спать совсем, иначе он потом дома ночь не спит. Мы за этим следим.

В Беларуси, конечно, нет такого индивидуального подхода, там система — хочешь-не хочешь, всем спать. Здесь мы подстраиваемся под каждого ребенка, и не только в отношении сна.

С самыми маленькими первые несколько дней в садик ходят родители. Единственное условие для допуска в группу — наличие справки о несудимости.

Иногда родители находятся вместе с нами по несколько дней и сами могут наблюдать за нашей работой.

Как-то у нас появилась девочка полутора лет. У нее был сильный стресс от смены обстановки, она не разговаривала и плохо реагировала на игры и занятия.

Папа рассказал, что дома ребенок ведет себя активно и не умолкает. Мы по-разному искали к ней подход, ведь если проигнорировать такое состояние, мол, все привыкают и она привыкнет, этот стресс может забиться внутрь и остаться с ребенком надолго.

Когда поняли, что самостоятельно не справимся, заведующая пригласила к нам на szkolenie (обучение, тренинг) логопеда-психолога.

Она с нами работала и объясняла, как вести себя с этой девочкой. Мы стали выполнять все именно так, как говорила преподаватель, например, оказалось, что нельзя было радостно кричать после каждого сказанного девочкой слова: «Ой, ты заговорила, молодец!». Постепенно малышка начала адаптироваться.

Мне очень нравится такой подход к детям и отношение к нам, воспитателям. Я не боюсь сделать что-то не так. Если не получается, просто обращаюсь к заведующей, и она снова проводит для нас szkolenie.

Также у нас были занятия «Позитивная дисциплина» о том, как приучить ребенка к дисциплине без криков, не заставляя, через игру. Как объяснить ему, что можно, а чего нельзя.

Многое я знала, но были и интересные моменты, которые использую. После каждого тренинга нам выдают соответствующий сертификат.

«Как-то предложила заведующей проводить пятиминутки, но та испугалась»

Продолжая перечислять отличия, Катерина рассказывает о питании и занятиях с детьми, которые ее поразили.

— Кормят деток тоже четыре раза, но еда своеобразная. Например, в белорусских садах на завтрак обычно дают кашу. А у них — kanapki (бутерброды).

Сначала у меня был шок — детям в год бутерброды? Однако они действительно их любят: кусочек сыра, огурчик-помидорчик или сладкий перец, салатик. А как едят соленые огурцы! Булку просят каждое утро, паштет обожают, он здесь очень вкусный.

На обед дают овощной суп — огуречный, особенно любимый помидорный с рисом, из брокколи, конечно, журек, только без колбасы, крупник — в общем, вся их традиционная кухня. На второе обязательно что-то мясное. В течение дня дают фрукты.

Мы тоже питаемся с детьми, потому что еды хватает. А когда ее остается больше, чем рассчитывали, можем забрать домой.

Скажу по секрету, в Беларуси мы тоже забирали еду, но там это было как бы преступление, а здесь житейская ситуация. И заведующая может забрать что-то, если ей хочется. Главное, чтобы продукты не пропадали.

Кушать детки стараются сами, кто как может — ложками, руками — посуда и приборы пластмассовые. Если ребенок съел весь суп, второе ему могут положить в эту же тарелку.

В Беларуси еду можно класть отдельно и только в соответствующую посуду, на столе обязательно должны быть столовые приборы и салфетки, а тех, кто не доел, нужно докармливать.

В польских яслях, конечно, мы всегда поможем тем, у кого совсем не получается. В то же время если ребенок съел суп и больше есть не хочет, ему никто насильно пихать не будет.

Занятия в моем саду — вообще фантастика. Большинство из них сенсорные, когда все можно трогать и пробовать. Например, детям выносят таз с рисом, и они играют с ним как с песком.

Или раскрашивают отварные макароны, с которыми одновременно можно делать все, что хочется. А на Рождество эти малыши в подарок родителям выпекали печенье!

Сначала они как могли замешивали тесто, потом с ним играли, лепили его, ели, бросались, пытались сделать формы печенек.

Те тут же выпекли в мини-пекарне. Но это еще не все, в финале печенье и, разумеется, все вокруг, было полито глазурью. Признаюсь, когда впервые увидела такую свободу самовыражения, не могла поверить, что это детский сад. Причем в государственном садике у моего ребенка занятия тоже были самые разнообразные.

Сейчас сама с удовольствием во всем этом участвую и даже не знаю, кому из нас интереснее. Мы выжимаем натуральные соки, детки сами готовят фрукты, в процессе, естественно, их грызут, давят руками и ногами.

Часто делаем желе, потому что оно и вкусное, и на ощупь приятное (смеется). Однажды вынули мякоть арбуза и прямо туда залили желе. Получилась чрезвычайно вкусная игрушка.

Делаем с детками папье-маше. Постоянно придумываем всякие карнавальные дни и приходим то в желтом, то в красном. Создаем для наших малышей удивительные декорации для занятий. Вот только некоторые из последних тем: «Органы человека», «Жизнь динозавров», «Вселенная». Это просто невероятно.

— Интересно, в каком виде дети после занятий с разноцветным желе или тестом?

— После таких занятий весь стол, пол, вся группа в рисе, макаронах, красках, тесте и т.д. При этом уборкой занимаемся мы сами, отдельно уборщицы в штате нет.

Глядя на этот «беспредел», каждый раз вспоминаю, как в Беларуси было страшно просыпать на пол даже крошки, как важно было не перепутать, что какой тряпкой мыть. Здесь мы все можем просто вытереть салфетками, а потом быстро пропылесосить.

Детей тоже кого умоем, кого переоденем, кого просто вытрем, а кого-то можем и не вытереть, и не переодеть, потому что он счастливый заигрался.

Когда я поначалу по привычке рвалась всех все время отмывать или хваталась за пылесос после каждого завтрака с булками, мои новые коллеги недоумевали: зачем суетишься, дети же в восторге.

Потому что здесь нормально, когда ребенок с грязным ртом, но довольной, в вымазанной одежде, но с улыбкой.

— Но работу в таком садике все равно легкой не назовешь.

— Она и не легкая. Первое время мне было сложно просто физически. Потом привыкла. К тому же, я все-таки умею работать с детьми.

Могу организовать игру, во время которой даже годовалые детки будут наперегонки собирать в разные коробки разбросанные игрушки, кубики, книжки. Им это нравится.

Я умею отвлекать детей, когда они начинают хныкать и плакать, например, пою песню, и это почти всегда срабатывает, малыши слушают и забывают, из-за чего капризничали.

Кстати, польские коллеги стали перенимать у меня некоторый опыт и теперь не ждут, пока дети поплачут и успокоятся сами, а тоже пытаются их отвлекать.

Быстрее всех я сработалась с коллегой из Украины. Системы дошкольного образования у нас похожие, поэтому ей лучше остальных понятен мой подход.

Мы вместе с ней составили более удобный график уборки группы, затем я «по-белорусски» организовала питьевую воду, которая теперь постоянно меняется и не застаивается.

Помогла одной нашей опекунке сделать более интересными занятия по рисованию со старшими детками. До садика она была продавщицей, с детьми не работала, на занятиях раздавала карандаши и считала, что этого достаточно.

Как-то я вообще предложила заведующей проводить пятиминутки, чтобы сразу всем вместе обсуждать накопившиеся вопросы. Но та испугалась: как можно просить людей высказываться при всех, а вдруг им это неудобно (смеется).

К слову, планы занятий здесь тоже есть, но их расписывает заведующая. Мы должны только в качестве отчета показать фото.

В Беларуси в ясельных и младших группах в день положено одно занятие, чтобы не перегрузить детей. Допустим, те же лепка и рисование были раз в две недели, раз в неделю музыка, физкультура и т.д.

Здесь у детей от года каждый день по несколько занятий. Участвовать во всех мы их не заставляем. Кто-то делает вместе с нами, кто-то просто ходит вокруг стола и смотрит, а потом присоединяется, кто-то вообще играет с игрушками и не обращает внимания.

А музыка и физкультура — дополнительные занятия за отдельную плату (20 злотых или 4,8 евро одно). Те, кому оплачивают, уходят с приглашенным учителем, остальные остаются с нами.

«У некоторых первое слова ни «мама» или «папа», а «тетя Катя»

В детских садах Беларуси и Польши разные не только меню и подходы, говорит собеседница «Салідарнасці», но также зарплата и условия работы. И главное из них, по ее словам, моральная обстановка.

— Один мальчик у меня три дня подряд набивал шишки, падал просто на ровном месте. Его мама даже высказала претензию, мол, как так пани не уследила. А потом приводит его с зашитой бровью. Спрашиваю, как так пани не уследила у себя дома? Она отвечает, он такой шустрый, ничего не поделаешь.

Всякое бывало — и губы разбивали, и коленки. Один ребенок начал задыхаться. В полицеальной школе мы изучали оказание первой помощи. Это был большой и серьезный раздел. Нас учили и тому, как извлечь то, чем подавился ребенок.

Благодаря этому я достала у мальчика из горла кусочек застрявшего хлеба. Другой как-то чуть не потерял сознание из-за приступа плача. Мы изучали и то, что у маленького ребенка могут быть трудности с дыханием, когда он плачет.

В таком случае его нужно развернуть против ветра или самому начать дуть в лицо, чтобы малыш начал дышать.

Разумеется, мне было очень страшно, первое время сама после каждого такого случая чуть не теряла сознание. Теперь уже есть какой-то опыт. Все-таки, как говорит доктор Комаровский, дети пришли в садик не умереть, а выжить (смеется).

Главное, мы все их очень любим. А в этом дети везде одинаковые, на любовь они отвечают любовью. И в Беларуси меня всегда любили воспитанники. Хотя там мы обязаны были соблюдать не только дресс-код — строгие костюмы, деловые платья, — но и субординацию.

Называть меня детки могли только Катерина Сергеевна и обязательно на вы. Более того, мы и с напарницами между собой общались исключительно по имени-отчеству.

Здесь для детей мы все тети. У некоторых первое слова ни «мама» или «папа», а «тетя Катя». Мы становимся свидетелями самых важных моментов — первое слово, первые шаги, первые новые эмоции.

Некоторые детки выбирают себе конкретную воспитательницу, к которой привязываются до такой степени, что родители волнуются за них, когда мы уходим на больничный или в отпуск. Есть родители, которые меня называют: «Наша найлепша тетя».

Как благодарят? Цветы могут подарить, шоколадку.

— В Беларуси у воспитательниц завидно большой отпуск и обидно маленькие зарплаты. А в Польше?

— Здесь у меня отпуск всего 20 дней, плюс два дня положено на ребенка до 14 лет. Если я нострифицирую свою трудовую книжку и учтут мой стаж, мне добавят еще неделю. Но в Беларуси все равно отпуск был 50 дней.

Кроме того, здесь я не могу его взять по своему усмотрению, потому что хозяйка всегда закрывает садик на 10 дней в июле и на неделю перед Рождеством. То есть мы все тоже в это время отдыхаем. Для личных нужд у меня остается всего 5 дней.

Что касается зарплаты, то в Беларуси я действительно получала максимум 200 долларов, когда работала каждый день и без больничных. У меня был стаж, но не было категории, я просто не хотела этим заниматься.

Здесь у меня без стажа, категорий и подтвержденного высшего образования зарплата 3900 злотых – это больше тысячи долларов.

Конечно, мне нравится такая зарплата. Но сейчас могу сказать уверенно, что и работа мне нравится. Не только тем, что нет муштры и планы писать не нужно.

Помню, когда здесь услышала первый раз слово «проверка», по привычке перепугалась. Как проверка — у нас же дети грязные и крошки на полу! Польки удивились: ну и что, проверка не за этим пришла.

Я так и не узнала тогда, зачем приходила проверка. Оказывается, они бывают только раз в году в заранее назначенный день.

Здесь мне разрешают не только свободно выражать свое мнение по всем вопросам, но и дают полную свободу в творчестве. Я сама придумываю занятия, что-то подсматриваю в интернете, предлагаю и заведующая на это всегда спрашивает только одно: чем помочь.

Ей нравятся любые инициативы. А мне нравится то, что у нас есть «волшебная» кладовка, где можно найти практически любые материалы для занятий.

Я бы сказала, что наша группа здесь напоминает большую семью. В семье тебе никто не будет по расписанию намывать руки и проверять это — забыл, не помыл, никто не обратит внимания.

Мы можем вести себя с этими детками так же, как со своими дома. Не кушает ребенок — и не надо. Не хочет пока ходить на горшок, мы подождем.

И как-то все происходит очень органично. Мы ложимся с детками на пол, они по нам ползают, мы попеременно всех берем на ручки, вокруг разбросаны игрушки.

И никакой дополнительно созданной нервотрепки с необъяснимыми требованиями. Оказывается, этого достаточно, чтобы атмосфера была по-настоящему домашней. Я вроде как из одного дома иду в другой. Такое у меня отношение к работе.

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