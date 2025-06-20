На электробусах МАЗ начнут устанавливать алкозамки

На электробусах МАЗ начнут устанавливать алкозамки4
- 20.06.2025, 10:08
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Что это такое?
На электробусах МАЗ начнут устанавливать специальные устройства — алкозамки. Они не позволят завести машину, если в воздухе, который выдыхает водитель, будут содержаться пары алкоголя, пишет «Смартпресс».
Эти системы разрабатывает одна из компаний — резидентов Технопарка БГУИР. Она уже имеет опыт в создании алкотестеров, которые работают более чем на 500 белорусских предприятиях. Такие устройства интегрированы с системами контроля доступа и учета рабочего времени на заводах.
Обмануть систему почти невозможно: каждый сотрудник проходит проверку самостоятельно — его идентифицируют по пропуску или через систему распознавания лиц, и сразу фиксируется фото. Все данные сразу отправляются на сервер, и если человек нетрезв, его просто не допустят к работе.
Сейчас компания разработала алкозамок — устройство, которое устанавливается в транспорт.
Машину нельзя завести, пока водитель не пройдет проверку на алкоголь. Если тест подтверждает, что человек трезв, алкозамок позволяет запустить двигатель. Все данные (в том числе фото и результат теста) могут отправляться на сервер или, например, в Telegram.
Первым, кто начнет использовать такую систему, станет Минский автозавод — алкозамки будут устанавливаться на электробусах МАЗ.