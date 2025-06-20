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Эксперт рассказал, почему нельзя сушить белье на улице в жару

  • 20.06.2025, 10:16
  • 1,196
Эксперт рассказал, почему нельзя сушить белье на улице в жару

Ученые рекомендуют внимательно следить за прогнозом уровней пыльцы.

Развешивание свежевыстиранного белья на улице кажется идеальным летом занятием, но в сильную жару это может обернуться проблемами для здоровья.

Британский эксперт по домашнему хозяйству Найджел Бирман предостерег от сушки одежды на открытом воздухе в дни с высокой концентрацией пыльцы, пишет New Voice.

По словам специалиста, в ближайшие дни уровень пыльцы в воздухе резко возрастет, что особенно опасно для людей с сенной лихорадкой. «Мокрое белье на улице работает как губка, впитывая пыльцу, которая оседает в волокнах ткани. В итоге эта пыльца окажется на вашей коже, в шкафу и на постели», — пояснил Бирман.

Даже если одежду занести в дом после сушки, пыльца может сохраняться в ней несколько часов, вызывая зуд в глазах, насморк и приступы чихания. Эксперт советует в такие дни отказаться от сушки на улице и развешивать вещи в помещении, желательно возле открытого окна или в хорошо проветриваемой комнате.

Жители Великобритании уже жалуются на симптомы: от заложенности носа до ощущения, что пыльца будто режет глаза. В соцсетях люди делятся своими переживаниями и опасениями, ведь текущая «пыльцевая бомба» затронула даже тех, кто раньше не страдал аллергией.

Эксперты рекомендуют внимательно следить за прогнозом уровней пыльцы и в особо тяжелые дни по возможности оставаться дома, закрывать окна и сушить белье в помещении.

Пыльца в Беларуси в больших количествах появляется в три волны: в марте начинают пилить деревья (основной аллерген — береза), в конце мая присоединяются луговые травы, а в середине июля — сорняки (амброзия, полынь).

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