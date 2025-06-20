Гол Лионеля Месси оказался победным в матче «Интера Майами» против «Порту»1
- 20.06.2025, 10:20
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Волевой успех.
Американский «Интер Майами» одержал победу над португальским «Порту» в матче 2-го тура группового этапа клубного чемпионата мира, пишет betnews.by.
Интер Майами — Порту — 2:1 (Сеговия, 47, Месси, 54; Саму, 8-п).
«Порту» открыл счет с пенальти, однако пиренейцы перевес не удержали. Клуб из MLS ударно провел начало второй половины, когда отличился дважды.
Второй и победный гол команды из штата Флорида забил аргентинский форвард Лионель Месси.
53' – ARE YOU NOT ENTERTAINED? 🐐— Football Pundit (@footballpund10) June 19, 2025
Leo Messi with a gorgeous free kick to give Inter Miami the lead vs FC Porto! 2-1 and the GOAT delivers yet again! 🎯💫#Messi #InterMiami #GOAT #FIFACWC #MIAFCP pic.twitter.com/BW8kATyI1M
Положение в группе «А» (после 2 туров). 1.Палмейрас — 4 очка. 2.Интер Майами — 4. 3.Порту — 1. 4.Аль-Ахли — 1.