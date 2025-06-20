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Израиль уничтожил пусковые установки баллистических ракет и командира Ирана

  • 20.06.2025, 10:31
  • 1,958
Израиль уничтожил пусковые установки баллистических ракет и командира Ирана

ЦАХАЛ опубликовал видеозаписи ударов.

Израиль недавно нанес авиационный удар по Ирану. Вследствие чего были уничтожены пусковые установки баллистики вместе с ракетами.

Об этом сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.

Недавно израильские военно-воздушные силы нанесли удар по трем пусковым установкам баллистических ракет. По данным ЦАХАЛа, установки были подготовлены, чтобы атаковать Израиль.

В результате удара израильские военные уничтожили пусковые установки баллистических ракет с запалом.

Также под удар попал иранский военный командир, который действовал на месте запуска ракет в Иране.

Армия обороны Израиля опубликовала видеозаписи ударов.

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