Израиль уничтожил пусковые установки баллистических ракет и командира Ирана
- 20.06.2025, 10:31
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ЦАХАЛ опубликовал видеозаписи ударов.
Израиль недавно нанес авиационный удар по Ирану. Вследствие чего были уничтожены пусковые установки баллистики вместе с ракетами.
Об этом сообщает армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram.
Недавно израильские военно-воздушные силы нанесли удар по трем пусковым установкам баллистических ракет. По данным ЦАХАЛа, установки были подготовлены, чтобы атаковать Израиль.
В результате удара израильские военные уничтожили пусковые установки баллистических ракет с запалом.
Также под удар попал иранский военный командир, который действовал на месте запуска ракет в Иране.
Армия обороны Израиля опубликовала видеозаписи ударов.