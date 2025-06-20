Летчик о новых самолетах «Белавиа»: К ним нельзя близко подходить 3 20.06.2025, 10:26

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С авиацией шутки плохи.

В Беларусь доставили три самолета Airbus A330, которые ранее были куплены у Гамбии в обход санкций. Известно, что сейчас они находятся в плохом техническом состоянии.

Сайт Charter97.org попросил полковника ВСУ в запасе, военного эксперта и летчика-инструктора Романа Свитана прокомментировать покупку «Белавиа»:

— Белорусам к ним близко подходить нельзя. При нормальном же обслуживании Airbus — очень хорошие самолеты.

Если бы техническое обслуживание было именно от Airbus, а это европейская машина, то другое дело. Не дай Бог, без обслуживания их будут использовать, кто-то будет там что-то докручивать с помощью кувалды, к ним и близко подходить нельзя.

— Кроме этого, из России в Минск регулярно летают рейсы Sukhoi Superjet — на днях у одного из таких лайнеров оголился двигатель при взлете из московского аэропорта. Чем это грозит?

— Вот об этом я и говорю. Нельзя летать. С авиацией шутить нельзя.

Одно дело, подкрутить в каком-то гараже машину, и то, сейчас машины такие сложные, что это большая проблема. Она остановится на дороге, не знаешь, что с ней: ни толкать, ни ехать, ничего нельзя.

Самолет — тяжелее воздуха, если кто не знает. Если «движки» становятся, он падает. Не висит, не хочет летать сам, крыльями не машет. Если есть возможность, конечно, белорусам лучше на данный момент отойти подальше от авиации, пока санкции есть, и лучше поездить поездами и машинами.

Неважно, в каком они состоянии или какого они производства, без техобслуживания именно специалистами — это крайне большая опасность.

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