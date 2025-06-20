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В Заславле новый забор вызвал вопросы у «перфекционистов»

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  • 20.06.2025, 10:36
  • 3,686
В Заславле новый забор вызвал вопросы у «перфекционистов»
иллюстративное фото

Видео уже набрало более 300 тысяч просмотров.

В TikTok на днях выложили видео, которое, по мнению его автора, способно «взорвать мозг перфекционистам». На кадрах — новый забор, установленный в Заславле Минского района, к которому возникла уйма вопросов как у самого автора ролика, так и у зрителей — а их за два дня уже набралось более 300 тысяч, пишет telegraf.news.

«Взрыв мозга для перфекциониста. Смотрю на него — у меня башню рвет», — прокомментировал автор ролика увиденный результат ремонта.

@aleksby82

♬ оригинальный звук - Aleksby82

Вопросов к забору возникло немало. Во-первых, разные его секции установлены на разном уровне — где-то штакетник опущен практически до земли, где-то — возвышается над поверхностью на добрых 10−20 сантиметров. Во-вторых, штакеты размещены без какой-либо симметрии и логики — где-то две планки вплотную примыкают друг к другу, где-то между ними сделан зазор, где-то сдвоенные штакеты идут одна за одной, где-то — через одну-две. Никакой закономерности при этом в чередовании штакет не усматривается.

«Кто понял логику — пишите!» — призвал автор видео. И зрители охотно откликнулись на призыв.

Правда, судя по комментариям, понять замысел строителей оказалось задачей не из простых. Кто-то назвал забор «проектом в стиле хай-так», кто-то в шутку предположил, что это «штрих-код для инопланетян», кто-то и вовсе углядел в заборе шифр азбукой Морзе.

Самым популярным комментарием, набравшим больше полтысячи лайков, оказался комментарий мужчины, который предположил, что это «музыкальный забор». «С палкой пройди по забору и услышишь мелодию», — предложил комментатор, а другой добавил, что лучше всего так экспериментировать ночью.

«Правда! Это невозможно видеть, просто мозг взрывается!» — поддержали автора ролика некоторые зрители (возможно, те самые «перфекционисты»).

«Зато второго такого нет», — резюмировала обсуждение одна из зрительниц.

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