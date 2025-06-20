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Путин из «Простоквашино»

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  • Александр Невзоров
  • 20.06.2025, 10:37
  • 3,192
Путин из «Простоквашино»
Александр Невзоров

«Союзмультфильму» не стоит останавливаться.

Важнейшим из всех искусств является подхалимаж. В России, в этом жанре каждый день создаются новые шедевры. ПМЭФ - отличная площадка для презентации самых мощных творческих бомб. Сегодня, вызвав корчи завистников, рванула свой креативный фугас повелительница русских мультиков, директриса «Союзмультфильма». От этой линялой и давно выдоенной дамы никто уже ничего не ждал, но именно ей пришла в голову великая мысль осквернить «Простоквашино», добавив туда, в качестве персонажа, старого садиста в розыске - Владимира Путина.

Путин может стать героем мультфильма «Простоквашино». «Матроскин с президентом создадут прекрасный дуэт для продвижения нашей страны, нашей культуры», — считает председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

Вероятно, успех будет колоссальным. «Союзмультфильму» не стоит останавливаться на «Простоквашино». Путин отлично мог бы заменить собой одного из семи гномиков «Белоснежки». Например, Чихуна. Недурен будет кремлевский упырь и в качестве Наф-Нафа, что даст «Трем поросятам» новую жизнь и свежее прочтение.

Александр Невзоров, «Телеграм»

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