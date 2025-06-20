«Израиль делает ставку на смену режима в Иране» 20.06.2025, 10:47

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Сергей Грабский

Фото: hromadske.radio

Кто стоит за ядерной программой Тегерана?

Израиль уже неделю атакует военные цели Ирана, ставя перед собой задачу уничтожить его ядерную программу. По плечу ли ЦАХАЛу эта миссия?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал полковнику запаса ВСУ, участнику миротворческих миссий в Косово и Ираке, военному эксперту Сергею Грабскому:

— Нет, конечно. Во-первых, нужно понимать, какой объем задачи стоит. Во-вторых, нужно понимать, что конкретно мы имеем в виду под уничтожение ядерной программы. Уничтожить физически, полностью те объекты, которые обозначены как объекты ядерной программы, Израиль не может. У него банально нет соответствующих боеприпасов. Технически это невозможно, потому что вы можете уничтожить, допустим, какие-то элементы на поверхности, вы можете повредить какие-то элементы, которые залегают глубоко, но физические элементы программы, которые находятся где-то глубоко под землей — достать невозможно. Потому что, знаете, ключевые моменты иранской ядерной программы разрабатывались под руководством России.

Возьмем данные тех физиков-ядерщиков, которые были уничтожены, или которые пока еще не уничтожены, вы удивитесь, но большинство из них училось в российских вузах и даже защищалось там. Отсюда мы можем сделать вполне логичное предположение, что вся эта ядерная программа курировалась специалистами из России.

Знаете, есть такое понятие как институциональный опыт, который говорит, что глубина залегания такого объекта должна составлять определенное количество метров и не меньше. Он должен оборудоваться такими-то и такими-то специфическими конструкциями. То есть я далек от мысли, что там только один вход и все. Я далек от мысли, что там нет дублирующих коммуникаций. Я далек от мысли, что там только одна линия водоснабжения, энергоснабжения и так далее. Я далек от мысли, что там нет генераторов и прочего. То есть какой-то системы самообеспечения, даже если мы предположим, что входы будут завалены.

Каким бы мощным в своем военном потенциале не был Израиль, фактор территории играет роль. Поэтому ответ однозначно и категорично — нет, конечно.

Но Израиль на это и не рассчитывает. Потому что он делает акцент не на разрушение этой программы, а на уничтожение режима в Иране и установления демократии. Более гибкого режима, который позволит решить вопрос окончательно.

Подчеркну, дело в том, что без допуска на объект эту задачу решить невозможно. То есть тут некоторые говорят, что «вот, они там будут высаживать десант». Я на это смотрю с ужасом. Потому что вероятность того, что этот десант не вернется, 99,999%.

Говорить о том, что Израиль своими силами может справиться с этой программой, невозможно. Я скажу больше, даже если Америка передаст какие-то виды оружия, то они должны будут стирать страну с лица земли, уничтожая именно системы жизнеобеспечения. Пойдет ли на это Америка? Простите, у меня есть серьезные сомнения относительно этого. Потому что тут же мировое сообщество поднимет шум. Вряд ли это будет.

Еще один момент. Я много раз говорил, что к такой войне мир в последнее время не готовился. Возникнет самый простой вопрос: вы уверены, что даже если Соединенные Штаты подключатся, количество соответствующих боеприпасов обеспечит выполнение и задачи такого объема? Это не Афганистан или Пакистан, где можно наносить один удар одной бомбой, подрывая одно сооружение.

Здесь мы имеем дело с программой, разветвленной и рассредоточенной. Поэтому даже если вы на каком-то этапе уничтожите элемент этой программы, всю программу без физического присутствия на месте уже уничтожить не можете. Это должно быть всем понятно.

— Расскажите подробнее, каким образом в этой ядерной программе участвовала Россия.

— Давайте начнем с самого начала. Методом исключения. С кем иранцы могли сотрудничать относительно ядерных программ? Соединенные Штаты? Нет. Британия? Нет. Франция? Нет. Китай? Он в этом деле очень осторожен. Остается только Россия. Кто строит атомные станции в Иране? Россия. Как мы с вами уже определили, кто обучал специалистов? Все та же Россия.

Тогда кто занимался разработкой этой программы? Кто обеспечил сотрудничество, координацию технологий? Только Российская Федерация, которая несет прямую ответственность за разработку ядерной программы Ирана.

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