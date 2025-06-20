Белоруска с одним рюкзаком объездила 40 стран 2 20.06.2025, 10:57

1,130

Путешественница часто колесит по миру в одиночку и лишь с ручной кладью.

Ольге Ремо 43 года, она мама трех сыновей, работает консультантом в фэшн-индустрии. Женщина обожает путешествовать, использует для этого любую возможность. Она часто колесит по миру в одиночку и лишь с ручной кладью. Путешественница составила свой топ стран и рассказала Tochka.by про канализационные люки, морских ежей и воду с хлебом.

Цыганский ген

С одиннадцати лет у Ольги были свои заработанные деньги — помогала торговать на базаре. А с тринадцати она самостоятельно ездила из Минска в Могилев — там жили ее бабушки.

«Я всю жизнь слышу от мамы, что у меня явно есть «цыганский ген» и, если бы она не была моей мамой, то думала бы, что меня родили в кибитке», — смеется Ольга.

У ее отца, как у работника железной дороги, раз в год были бесплатные билеты — для себя и кого-то из родственников. Так Ольга побывала с отцом в Кишиневе, Донецке, Москве…

Во время учебы в университете девушка с семнадцати лет подрабатывала на таможне, и часто ее зарплата была больше, чем у ее родителей. Ей разрешали посещать другие страны: Питер — Киев — Краков… И пошло-поехало!

Сначала у нее появилась привычка уезжать куда-то на затяжные выходные, потом на каникулы. Когда чуть подросли дети, Ольга стала отправляться на свой день рождения в новую страну.

«Так я проживала свой личный флаттер: в психологии это состояние повышенной напряженности и нестабильности в связи с неизвестностью позитивного или негативного исхода ситуации», — считает героиня.

Страны, которые понравились, и почему

Ольга говорит, что есть большая разница между «странами на один раз» и теми, о которых узнаешь много и с которыми хочется познакомиться еще ближе.

Попросили путешественницу выделить понравившиеся.

Япония. Другой мир, который научил Ольгу уважению, терпению, вежливости, привил работоспособность, впечатлил технологиями, которые нам могут быть недоступны лет 30, а то и 100, своим стилем.

«Моя любовь к этой стране передалась старшему сыну: он любитель японской культуры вперемешку с аниме, вся его комната в моих сувенирах — куклы, катаны, свитки с иероглифами», — делится женщина.

Франция. Впечатляющие замки Луары Ольга проходила с коляской, будучи кормящей мамой. Это поездка оказалась для нее невероятно легка и комфортна, с теплом от людей и природы.

Италия. Геркуланум и Помпеи. Рим — Неаполь — Флоренция, просто музеи под открытым небом. Можно удивляться бесконечно и часто возвращаться.

Есть у Ольги топ стран, которые турист может посмотреть разово, но насыщенно.

Тунис. «Недооцененная страна, на мой взгляд», — считает Ольга.

Полный восторг от руин Карфагена, который владел половиной мира и в свое время спорил с Римом, самого сохраненного Колизея (где снимался «Гладиатор»), бело-голубого города, как Санторини в Греции, музея древнеримской мозаики, шикарного Средиземного моря с мелким и светлым песком всех курортов, Сахары…

Армения. «Не знала до поездки, что армяне — первые в мире христиане», — замечает Ольга.

Хотя в то же время там прекрасно сохранившийся, чуть ли не единый в Евразии, языческий храм. Еда, горы, природа, история, музей Матенадаран — гордость народа.

Иордания. Петра — место силы и одна из новой подборки чудес света. Вместе с Красным и Мертвым морями в стране, дамасской сталью на севере. Потрясающая пустыня Вади Рам, где ночью звезды прямо на голове, с внушительным списком снятых там фильмов.

Выбор страны

Совсем недавно Ольга позволила себе поездку в 40-ю страну, думая, что она последняя из белорусов, кто не был в Грузии.

«Оказалось, что показалось: только на сторис отреагировало людей на вместительный автобус. Теперь у меня пунктик — свозить детей именно туда. Люблю страны, где любят детей и животных», — делится Ольга.

В зависимости от периода жизни путешественницу привлекает разное: было время, когда ей хотелось объездить все самурайские замки, когда-то любила «коллекционировать» амфитеатры, сейчас ее интересуют канализационные люки с такими непохожими оттисками и шрифтами в различных городах.

«Вы когда-нибудь обращали внимание, насколько они разные?» — вопрошает она.

Ольге интересна история и древние цивилизации, поэтому к путешествиям она готовится информационно, чаще всего смотрит фильмы о стране.

Выбор точки для поездки у нее достаточно логичный: если с визами в Европу не все просто, с прошлого года она изучает Кавказ и Закавказье. До этого она ездила в Юго-Восточную Азию, Северную Африку, Средиземноморье, на Балканы и в Скандинавию.

Сколько денег уходит на путешествия

У Ольги нет правил: «Лишняя тысяча — значит, погнали!»

«Денег зачастую не хватает, но выбор между новыми кедами и билетом всегда решается в пользу последнего. Моей психике достаточно настройки на поездку и смены картинки, поэтому и в путешествии легко перехожу на водичку с хлебушком, если включен режим экономии», — признается женщина.

Но самый удобный вариант для нашей героини — работать в стране и изучать ее в свои выходные.

С кем и как Ольга ездит

По молодости Ольге была важна компания для поездок, мол, «они могут рассмешить, поддержать, вместе последний кусок без соли доесть». В осознанном и зрелом возрасте, когда уже есть созвучность с собой, ей важнее внутренний и морально-физический комфорт. И вряд ли он возможен в большой компании, где у каждого свои нюансы: от еды до режима дня.

Поэтому сейчас Ольга чаще выбирает соло-путешествия или очень камерные, в своем ритме. Годовой отпуск у нее делится на 10 и 14 дней, так что меньшая часть остается лично для нее — этих дней обычно хватает для перезагрузки и новых впечатлений.

«У меня минимальные потребности в комфорте, мне одинаково нравится и в гостиничных полулюксах, и в спальнике на природе, даже зимой. Тем более мои подруги подарили на день рождения спальный мешок, в которым тепло даже в 30 градусов, со словами: «Страшно смотреть на твои зимние ночевки в лесу», — рассказывает Ольга.

Кстати, она состоит в нескольких туристических клубах, где всегда надежно с людьми и их знаниями.

Что брать с собой и везти обратно

У Ольги есть привычка глубоко погружаться в культуру, много ходить-ездить, но быть налегке. Поэтому с собой она берет только ручную кладь. Собирает ее она как пазл для взрослых, несколько раз перекладывая и вычленяя самое главное для себя.

«Я — девочка, и с собой у меня есть мини-баночки с масками, пилингами, SPF, кремами в любой поездке», — удивляет путешественница.

Ольга всегда учитывает культурный код страны и закрывает тело длинными юбками и платьями, прячет волосы под красивыми платками или шляпками, если это требуется.

Из поездок старается привозить куклы в национальных костюмах размером с Барби. А еще лет 10 она собирала песок разных морей и слоями засыпала в стеклянные колбы.

Змея, каракатица и золото

По образованию Ольга биолог.

«Я всеядна. Сложно остаться голодным, когда знаешь, что любая жирненькая гусеничка — это белок в чистом виде», — замечает она.

«Из необычных блюд для меня было конское сашими, змея, каракатица, пульсирующая чернилами, и даже золото. Последнее — абсолютное баловство. Вообще я люблю сырое мясо, честно, особенно морепродукты. Эдакий супер-фуд, полезный для здоровья. Но маме я обещала больше не есть рыбу фугу, потому что каждый год от нее умирают более 6% пробующих», — комментирует Ольга.

По мнению женщины, нужно готовить желудок к любой поездке.

«В Японии мне нравились морские ежи: ловишь, разбиваешь о камни, если есть соевый соус, то добавляешь, если нет, то и так достаточно вкусно. А когда ко мне туда прилетели бывший муж с другом, я повела их пробовать морских ежей, потому что они прекрасно выводят радиацию — для белорусов это очень актуально. Поели — со мной все хорошо, а из них «радиация выходила» три дня, причем из всех известных мест», — вспоминает героиня.

Что Ольга поняла в путешествиях

Путешествия учат гибкости, восхищению от природы и разных людей, а еще — ценить время. Они дают насмотренность — самые крутые дизайнеры мира сначала путешествуют и наблюдают, а позже создают шедевры.

Ольга не стремится демонстрировать свои поездки в соцсетях. Для нее мало имеют значения чужие лайки, диалоги с хейтерами или демонстрация себя. Страничка в Instagram у женщины закрытая, профиль она использует в основном как фотоальбом.

«Я свободна от социального поглаживания, больше не брежу одобрением окружающих, сама себе я уже давно все доказала. Да и в мире интернета любая информация на поверхности, все доступно и логично. Каждый сам себе прекрасный экскурсовод и туроператор», — считает Ольга.

Психологи любят задавать глубокие вопросы вроде: «Как бы назывался фильм про вас?»

Ольга знает ответ: «Долгая дорога по всему свету».

Женщина считает себя знатоком Беларуси — ее тоже исколесила вдоль и поперек. И чем больше ездит по миру, тем сильнее любит именно нашу страну.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com