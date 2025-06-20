Белоруска с одним рюкзаком объездила 40 стран

Белоруска с одним рюкзаком объездила 40 стран2
- 20.06.2025, 10:57
- 1,130
Путешественница часто колесит по миру в одиночку и лишь с ручной кладью.
Ольге Ремо 43 года, она мама трех сыновей, работает консультантом в фэшн-индустрии. Женщина обожает путешествовать, использует для этого любую возможность. Она часто колесит по миру в одиночку и лишь с ручной кладью. Путешественница составила свой топ стран и рассказала Tochka.by про канализационные люки, морских ежей и воду с хлебом.
Цыганский ген
С одиннадцати лет у Ольги были свои заработанные деньги — помогала торговать на базаре. А с тринадцати она самостоятельно ездила из Минска в Могилев — там жили ее бабушки.
«Я всю жизнь слышу от мамы, что у меня явно есть «цыганский ген» и, если бы она не была моей мамой, то думала бы, что меня родили в кибитке», — смеется Ольга.
У ее отца, как у работника железной дороги, раз в год были бесплатные билеты — для себя и кого-то из родственников. Так Ольга побывала с отцом в Кишиневе, Донецке, Москве…
Во время учебы в университете девушка с семнадцати лет подрабатывала на таможне, и часто ее зарплата была больше, чем у ее родителей. Ей разрешали посещать другие страны: Питер — Киев — Краков… И пошло-поехало!
Сначала у нее появилась привычка уезжать куда-то на затяжные выходные, потом на каникулы. Когда чуть подросли дети, Ольга стала отправляться на свой день рождения в новую страну.
«Так я проживала свой личный флаттер: в психологии это состояние повышенной напряженности и нестабильности в связи с неизвестностью позитивного или негативного исхода ситуации», — считает героиня.
Страны, которые понравились, и почему
Ольга говорит, что есть большая разница между «странами на один раз» и теми, о которых узнаешь много и с которыми хочется познакомиться еще ближе.
Попросили путешественницу выделить понравившиеся.
Япония. Другой мир, который научил Ольгу уважению, терпению, вежливости, привил работоспособность, впечатлил технологиями, которые нам могут быть недоступны лет 30, а то и 100, своим стилем.
«Моя любовь к этой стране передалась старшему сыну: он любитель японской культуры вперемешку с аниме, вся его комната в моих сувенирах — куклы, катаны, свитки с иероглифами», — делится женщина.
Франция. Впечатляющие замки Луары Ольга проходила с коляской, будучи кормящей мамой. Это поездка оказалась для нее невероятно легка и комфортна, с теплом от людей и природы.
Италия. Геркуланум и Помпеи. Рим — Неаполь — Флоренция, просто музеи под открытым небом. Можно удивляться бесконечно и часто возвращаться.
Есть у Ольги топ стран, которые турист может посмотреть разово, но насыщенно.
Тунис. «Недооцененная страна, на мой взгляд», — считает Ольга.
Полный восторг от руин Карфагена, который владел половиной мира и в свое время спорил с Римом, самого сохраненного Колизея (где снимался «Гладиатор»), бело-голубого города, как Санторини в Греции, музея древнеримской мозаики, шикарного Средиземного моря с мелким и светлым песком всех курортов, Сахары…
Армения. «Не знала до поездки, что армяне — первые в мире христиане», — замечает Ольга.
Хотя в то же время там прекрасно сохранившийся, чуть ли не единый в Евразии, языческий храм. Еда, горы, природа, история, музей Матенадаран — гордость народа.
Иордания. Петра — место силы и одна из новой подборки чудес света. Вместе с Красным и Мертвым морями в стране, дамасской сталью на севере. Потрясающая пустыня Вади Рам, где ночью звезды прямо на голове, с внушительным списком снятых там фильмов.
Выбор страны
Совсем недавно Ольга позволила себе поездку в 40-ю страну, думая, что она последняя из белорусов, кто не был в Грузии.
«Оказалось, что показалось: только на сторис отреагировало людей на вместительный автобус. Теперь у меня пунктик — свозить детей именно туда. Люблю страны, где любят детей и животных», — делится Ольга.
В зависимости от периода жизни путешественницу привлекает разное: было время, когда ей хотелось объездить все самурайские замки, когда-то любила «коллекционировать» амфитеатры, сейчас ее интересуют канализационные люки с такими непохожими оттисками и шрифтами в различных городах.
«Вы когда-нибудь обращали внимание, насколько они разные?» — вопрошает она.
Ольге интересна история и древние цивилизации, поэтому к путешествиям она готовится информационно, чаще всего смотрит фильмы о стране.
Выбор точки для поездки у нее достаточно логичный: если с визами в Европу не все просто, с прошлого года она изучает Кавказ и Закавказье. До этого она ездила в Юго-Восточную Азию, Северную Африку, Средиземноморье, на Балканы и в Скандинавию.
Сколько денег уходит на путешествия
У Ольги нет правил: «Лишняя тысяча — значит, погнали!»
«Денег зачастую не хватает, но выбор между новыми кедами и билетом всегда решается в пользу последнего. Моей психике достаточно настройки на поездку и смены картинки, поэтому и в путешествии легко перехожу на водичку с хлебушком, если включен режим экономии», — признается женщина.
Но самый удобный вариант для нашей героини — работать в стране и изучать ее в свои выходные.
С кем и как Ольга ездит
По молодости Ольге была важна компания для поездок, мол, «они могут рассмешить, поддержать, вместе последний кусок без соли доесть». В осознанном и зрелом возрасте, когда уже есть созвучность с собой, ей важнее внутренний и морально-физический комфорт. И вряд ли он возможен в большой компании, где у каждого свои нюансы: от еды до режима дня.
Поэтому сейчас Ольга чаще выбирает соло-путешествия или очень камерные, в своем ритме. Годовой отпуск у нее делится на 10 и 14 дней, так что меньшая часть остается лично для нее — этих дней обычно хватает для перезагрузки и новых впечатлений.
«У меня минимальные потребности в комфорте, мне одинаково нравится и в гостиничных полулюксах, и в спальнике на природе, даже зимой. Тем более мои подруги подарили на день рождения спальный мешок, в которым тепло даже в 30 градусов, со словами: «Страшно смотреть на твои зимние ночевки в лесу», — рассказывает Ольга.
Кстати, она состоит в нескольких туристических клубах, где всегда надежно с людьми и их знаниями.
Что брать с собой и везти обратно
У Ольги есть привычка глубоко погружаться в культуру, много ходить-ездить, но быть налегке. Поэтому с собой она берет только ручную кладь. Собирает ее она как пазл для взрослых, несколько раз перекладывая и вычленяя самое главное для себя.
«Я — девочка, и с собой у меня есть мини-баночки с масками, пилингами, SPF, кремами в любой поездке», — удивляет путешественница.
Ольга всегда учитывает культурный код страны и закрывает тело длинными юбками и платьями, прячет волосы под красивыми платками или шляпками, если это требуется.
Из поездок старается привозить куклы в национальных костюмах размером с Барби. А еще лет 10 она собирала песок разных морей и слоями засыпала в стеклянные колбы.
Змея, каракатица и золото
По образованию Ольга биолог.
«Я всеядна. Сложно остаться голодным, когда знаешь, что любая жирненькая гусеничка — это белок в чистом виде», — замечает она.
«Из необычных блюд для меня было конское сашими, змея, каракатица, пульсирующая чернилами, и даже золото. Последнее — абсолютное баловство. Вообще я люблю сырое мясо, честно, особенно морепродукты. Эдакий супер-фуд, полезный для здоровья. Но маме я обещала больше не есть рыбу фугу, потому что каждый год от нее умирают более 6% пробующих», — комментирует Ольга.
По мнению женщины, нужно готовить желудок к любой поездке.
«В Японии мне нравились морские ежи: ловишь, разбиваешь о камни, если есть соевый соус, то добавляешь, если нет, то и так достаточно вкусно. А когда ко мне туда прилетели бывший муж с другом, я повела их пробовать морских ежей, потому что они прекрасно выводят радиацию — для белорусов это очень актуально. Поели — со мной все хорошо, а из них «радиация выходила» три дня, причем из всех известных мест», — вспоминает героиня.
Что Ольга поняла в путешествиях
Путешествия учат гибкости, восхищению от природы и разных людей, а еще — ценить время. Они дают насмотренность — самые крутые дизайнеры мира сначала путешествуют и наблюдают, а позже создают шедевры.
Ольга не стремится демонстрировать свои поездки в соцсетях. Для нее мало имеют значения чужие лайки, диалоги с хейтерами или демонстрация себя. Страничка в Instagram у женщины закрытая, профиль она использует в основном как фотоальбом.
«Я свободна от социального поглаживания, больше не брежу одобрением окружающих, сама себе я уже давно все доказала. Да и в мире интернета любая информация на поверхности, все доступно и логично. Каждый сам себе прекрасный экскурсовод и туроператор», — считает Ольга.
Психологи любят задавать глубокие вопросы вроде: «Как бы назывался фильм про вас?»
Ольга знает ответ: «Долгая дорога по всему свету».
Женщина считает себя знатоком Беларуси — ее тоже исколесила вдоль и поперек. И чем больше ездит по миру, тем сильнее любит именно нашу страну.