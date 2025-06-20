В Беларуси запретили испанские оливки

В Беларуси запретили испанские оливки3
- 20.06.2025, 10:53
Продукцию изъяли из оборота.
Госстандарт Беларуси официально запретил ввоз и реализацию в стране испанских зеленых оливок Fragata, фаршированных тунцом. Причиной стала обнаруженная недопустимая пищевая добавка – диоксид серы (E220) – которая не должна использоваться при их производстве, сообщили в Госстандарте.
Продукция испанской компании Angel Camacho Alimentacion S.L. была изъята из оборота: как новые партии, так и ранее ввезенные товары теперь запрещены к продаже.
Ранее, в мае 2025 года, Госстандарт уже вводил запрет на два вида испанских оливок – также фаршированных тунцом и зеленых без косточек – по той же причине. В их составе также был выявлен диоксид серы E220, что нарушало технические регламенты Таможенного союза. Это вещество применяется для продления срока годности, однако может вызывать аллергические реакции.