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В Беларуси запретили испанские оливки

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  • 20.06.2025, 10:53
В Беларуси запретили испанские оливки

Продукцию изъяли из оборота.

Госстандарт Беларуси официально запретил ввоз и реализацию в стране испанских зеленых оливок Fragata, фаршированных тунцом. Причиной стала обнаруженная недопустимая пищевая добавка – диоксид серы (E220) – которая не должна использоваться при их производстве, сообщили в Госстандарте.

Продукция испанской компании Angel Camacho Alimentacion S.L. была изъята из оборота: как новые партии, так и ранее ввезенные товары теперь запрещены к продаже.

Ранее, в мае 2025 года, Госстандарт уже вводил запрет на два вида испанских оливок – также фаршированных тунцом и зеленых без косточек – по той же причине. В их составе также был выявлен диоксид серы E220, что нарушало технические регламенты Таможенного союза. Это вещество применяется для продления срока годности, однако может вызывать аллергические реакции.

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