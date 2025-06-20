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CNN: Глава нацразведки США теряет расположение Трампа

  • 20.06.2025, 11:14
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CNN: Глава нацразведки США теряет расположение Трампа
Тулси Габбард

Стала известна причина.

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард, похоже, теряет благосклонность президента Дональда Трампа. Это связано с ее отношением к ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщает CNN.

Как пишет издание, после завершения саммита G7 в Канаде Трамп, находясь на борту самолета Air Force One, прокомментировал эскалацию напряжения между Израилем и Ираном.

Журналисты напомнили о заявлении Габбард, озвученном в Конгрессе в марте, где она утверждала, что Иран не занимается активным созданием ядерного оружия, что противоречит позиции Израиля.

«Мне безразлично, что она сказала. Я думаю, что они (иранские чиновники) были очень близки к тому, чтобы ее получить», - цитируют СМИ слова Трампа.

Эти слова вызвали споры внутри администрации. Источники CNN сообщают, что Габбард, которую сначала считали перспективным игроком в команде нацбезопасности, постепенно потеряла поддержку части Белого дома и «отошла от месседжа», в частности по ситуации в Израиле и Иране.

Еще несколько недель назад представители Белого дома уверяли, что президент не только благосклонно относится к Габбард, но и охотно проводит с ней время.

Хотя некоторые в администрации сомневались в ее способности справиться с должностью, Трамп и его команда позволяли ей войти в курс дел и адаптироваться к новым обязанностям.

Причиной конфликта стало видео, где директор нацразведки США предупредила об угрозе ядерной войны, что президент воспринял как критику его курса.

Впрочем, она имеет поддержку вице-президента Джей Ди Венса, который назвал ее «важным членом» команды. Официально в администрации отрицают конфликт, а увольнение пока не рассматривается.

На вопрос, грозит ли Габбард увольнение, один высокопоставленный чиновник Белого дома ответил, что президент колеблется увольнять кого-то.

«Он не заинтересован в ее увольнении сейчас, потому что она не наносит никакого вреда. Я думаю, что он ставит под сомнение ее мнение как ценность, особенно после того видео», - цитирует издание слова чиновника.

CNN отмечает, что Габбард - бывшая конгрессвумен-демократ, которая присоединилась к команде Трампа после того, как сменила политическую ориентацию.

Она активно выступает против внешних военных вмешательств и стала одной из самых громких фигур в политике национальной безопасности Трампа. В то же время, по данным CNN, некоторые чиновники считают, что она до сих пор не полностью освоила свою роль в сложной разведывательной структуре США.

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