Белорусские хоккеисты стоят в шаге от трофея в Америке 20.06.2025, 11:18

Фото: facebook.com/abbotsfordcanucks

«Абботсфорд Кэнакс» может завоевать Кубок Колдера.

Хоккеисты «Абботсфорд Кэнакс» одержали важную победу в четвертом матче финальной серии плей-офф АХЛ, обыграв на своем льду «Шарлотт Чекерс» со счетом 3:2.

Благодаря этому успеху канадский клуб повел в серии до четырех побед – 3:1 – и оказался всего в одном шаге от завоевания Кубка Колдера.

Как сыграли белорусы

Белорусский голкипер Никита Толопило в очередной раз остался в запасе, уступив место в стартовом составе латвийцу Артуру Шилову.

В нынешнем плей-офф он провел лишь одну игру (поражение), его текущая статистика – коэффициент надежности 2,68 и 91,3% отраженных бросков.

Наш нападающий Данила Климович провел матч в четвертом звене.

Он совершил один бросок по воротам и завершил встречу с нейтральным показателем полезности.

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