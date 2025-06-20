Белорусские хоккеисты стоят в шаге от трофея в Америке
- 20.06.2025, 11:18
«Абботсфорд Кэнакс» может завоевать Кубок Колдера.
Хоккеисты «Абботсфорд Кэнакс» одержали важную победу в четвертом матче финальной серии плей-офф АХЛ, обыграв на своем льду «Шарлотт Чекерс» со счетом 3:2.
Благодаря этому успеху канадский клуб повел в серии до четырех побед – 3:1 – и оказался всего в одном шаге от завоевания Кубка Колдера.
Как сыграли белорусы
Белорусский голкипер Никита Толопило в очередной раз остался в запасе, уступив место в стартовом составе латвийцу Артуру Шилову.
В нынешнем плей-офф он провел лишь одну игру (поражение), его текущая статистика – коэффициент надежности 2,68 и 91,3% отраженных бросков.
Наш нападающий Данила Климович провел матч в четвертом звене.
Он совершил один бросок по воротам и завершил встречу с нейтральным показателем полезности.