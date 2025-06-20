В Европе планируют закрыть Шенген для сотен тысяч россиян 20.06.2025, 11:31

Запрет должен оставаться в силе и после окончания войны.

Ряд европейских стран собираются закрыть въезд в Шенгенскую зону для россиян, участвовавших в войне в Украине. Как пишет ERR, о таких планах заявили министры внутренней безопасности стран Балтии, Северных стран и Польши на встрече в Таллине. Во встрече также приняли участие комиссар Европейской комиссии по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель пограничной организации Frontex.

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро отметил, что необходимо ограничить свободные путешествия для «сотен тысяч граждан России, которые воевали против независимого европейского государства».

«Мы должны занять очень четкую позицию, что эти люди не могут свободно путешествовать по Шенгену — мы не даем им вид на жительство, мы не дадим им визы, потому что все эти люди, которые там убивали и уничтожали, представляют для нас всех очень серьезную угрозу безопасности», — сказал он.

При этом подчеркивается, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для участников военной агрессии РФ должен оставаться в силе и после окончания активных военных действий.

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