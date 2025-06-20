Белорусские банки ввели изменения по займам 20.06.2025, 11:49

Что изменится для белорусов.

У некоторых банков появились новшества по кредитам. Они касаются процентных ставок, а также максимально доступной суммы для займа.

«Паритетбанк» уменьшил максимальный срок по потребительскому кредиту «#будутденьги Онлайн» — с 5 до 2 лет, пишет myfin.by.

«Банк ВТБ» увеличил максимально доступную сумму по продуктам «Экспресс-кредит» и «Экспресс-кредит. Рассрочка» — с 15 до 30 тыс. рублей.

По продукту «Экспресс-кредит. На роднае» не только выросла максимальная сумма (с 15 до 30 тыс. рублей), но и повысился предельный срок кредитования (с 1 года до 5 лет).

Максимальная сумма по продукту «Экспресс-кредит. Рассрочка. На роднае» у «Банка БТБ» выросла с 15 до 20 тыс. рублей, а срок кредитования снизился с 3 до 2 лет.

Для продукта «Автокредит без залога» был добавлен новый вариант на срок до 3 лет без грейс периода и со ставкой в размере 18,18% годовых.

«Банк БелВЭБ» снизил процентные ставки по одному из своих кредитных продуктов для физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

По кредиту банка «На белорусские товары» ставки сократились так:

на 0,51 процентных пункта — до 10,99% годовых для варианта со сроком кредитования от 2 до 6 мес.;

на 1,5 п.п. — до 12,5% от 7 до 12 мес.;

на 1,5 п.п. — до 14,5% от 13 до 36 мес.;

на 0,9 п.п. — до 15,5%.

«Паритетбанк» снизил максимальную сумму по потребительскому кредиту «#будутденьги» — с 40 до 10 тыс. рублей, а предельный срок кредитования уменьшился с 5 до 3 лет.

По кредиту «#будутденьги для зарплатных клиентов» также произошло изменение параметров. Так, максимальная сумма снизилась со 100 до 15 тыс. рублей, а предельный срок сократился с 6 до 4 лет.

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