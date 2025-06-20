Forbes: Как компании стать лидером в эпоху ИИ
- 20.06.2025, 11:59
Прорыв возможен только через переосмысление процессов.
После коммерческого запуска ChatGPT компании стали активно внедрять ИИ в сервис, маркетинг и продажи. Однако, несмотря на быстрый рост интереса, большинство проектов не привели к кардинальному росту производительности. Причина — в попытках улучшить существующие процессы, а не переосмыслить их с нуля, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).
Сегодня ИИ применяется для точечной оптимизации: чат-боты в колл-центрах, автоматизированная генерация контента и аналитика. Эти улучшения полезны, но не но это еще не трансформация. Максимальная отдача от ИИ возможна лишь при создании так называемых «Систем исполнения» — нового архитектурного уровня, который выходит за пределы традиционных подходов.
Если раньше компании строили «Системы учета» (ERP, CRM) и «Системы взаимодействия» (веб-интерфейсы и порталы), то теперь пришло время для систем исполнения — решений, где ИИ не просто помогает, а сам выполняет задачи, сокращая участие человека до минимума.
Такие системы требуют не внедрения нового инструмента, а полной переработки процессов «с нуля» с ИИ в центре. В перспективе это обеспечит не только снижение затрат, но и скачок в скорости, точности и согласованности операций.
Компании должны четко классифицировать свои ИИ-проекты: что они улучшают, что трансформируют, а что переизобретают. Наибольший эффект даст только последний путь.
Как и в случае с компьютерами или интернетом, сопротивление новому неизбежно. Но именно Системы исполнения — это следующий шаг в технологической эволюции бизнеса.