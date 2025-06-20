СМИ: Израиль может атаковать ядерный объект в Фордо в течение 72 часов
- 20.06.2025, 12:02
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Наиболее вероятным сценарием остаются совместные действия с США.
Если США не уничтожат ядерный объект в Фордо в Иране, «Израиль может атаковать его в одиночку в течение следующих 72 часов».
Об этом 20 июня два источника в израильских службах безопасности сообщили новостному сайту Iran International, связанному с иранской оппозицией.
Источники подчеркнули, что наиболее вероятным сценарием остаются совместные действия с США в течение следующих 48–72 часов. Атака может начаться уже сегодня вечером.
По их словам, Израиль надеется, что США уничтожат объект, используя свои превосходящие возможности в области вооружения. «Единственный способ заставить Иран пойти на уступки и вернуть его за стол переговоров — это действия США, — сказал один источник в израильской разведке. — Нам нужно, чтобы Трамп сделал это в течение следующих двух-трех дней».
Источники добавили, что при необходимости Израиль может атаковать в одиночку, используя военное превосходство, которого он добился. Однако открытость воздушного пространства в Иране ограничена и не может продолжаться бесконечно, поэтому действовать необходимо быстро, чтобы не упустить возможность.
Учитывая ограниченные возможности израильских бомбардировщиков по сравнению с ВВС США, атака на Фордо будет для Израиля гораздо более сложной. «У Израиля нет возможностей B-52 сбрасывать 14-тонные бомбы, способные проникнуть в самое сердце ядерных объектов Ирана», — сказал источник в службе безопасности. По его словам, израильские истребители F-15 могут летать с полезной нагрузкой около 400 кг на расстояние около 2000 км, что значительно усложняет операцию и требует больше времени.
Между тем, как пишет сайт Axios, США рассматривают возможность нанесения удара по иранскому ядерному комплексу в Фордо с использованием одной из самых мощных неядерных бомб в мире — GBU-57A/B Massive Ordnance Penetrator (MOP).
В 2015 году ВВС США заявили, что MOP «предназначен для выполнения сложной задачи по уничтожению оружия массового поражения, размещенного на хорошо защищенных объектах». Его также называют «уничтожителем бункеров».