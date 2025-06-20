Путину придется выбирать

Путину придется выбирать2
- Роман Шрайк
- 20.06.2025, 12:09
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Рецессия в России уже началась.
Разместил новость, что министр экономики РФ выдает печальные прогнозы про рецессию.
Посыпались комментарии: «Ну когда уже?!»
Во-первых, рецессия в «гражданской» экономике у них с начала этого года. Общий результат вытягивает «военка».
Во-вторых, рецессия – это не п…здец в духе 1998-го, это медленное угасание. Которое, тем не менее, означает, что увеличивать военные траты прежними темпами они не смогут. Разве что «индексировать» их с учетом инфляции.
То есть рецессию не нужно ждать как большого праздника. Это не ура-ура-событие. Это просто еще одна веха, которая показывает, что Россия не может «воевать вечно».
Вслед за ее достижением Путину придется решать:
1) вести войну в условиях ограниченных возможностей;
2) сворачиваться, фиксируя «успехи».
Что он выберет, узнаем ближе к концу года, когда и от ФНБ мало что останется.
Роман Шрайк, Telegram