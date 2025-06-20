«Люди говорят, что это дом-сказка» 2 20.06.2025, 12:16

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Белоруска купила уникальную летнюю дачу и восстанавливает ее своими руками.

Год назад Елена купила необычный летний домик в Ратомке, чтобы проводить там теплые дни вместе с семьей. План был такой: быстро привести постройку в порядок, сломанное починить, выцветшее покрасить. Но в процессе оказалось, что у дома большой потенциал, требующий основательного подхода. Огромный участок, необычная конструкция, уникальный вайб внутри — все это натолкнуло новых владельцев на мысль о создании здесь настоящего имения с Pinterest-интерьером. С тех пор длится бесконечный ремонт, в процессе которого родился бизнес-план по монетизации этой сельской красоты, пишет Onliner.

«Люди называют его домом-сказкой»

Дача находится в садовом товариществе в районе Ратомки. К ней ведут узенькие и ухабистые дороги с плотно стоящими вдоль них домами. Локация хоть и популярная, но уединенная. Само строение окружено старыми деревьями. Елена хочет создать здесь место силы, где летом будет собираться вся семья, а зимой можно будет растопить печку и побыть наедине с собой.

На интервью девушка пришла в теплой компании — с мамой Ларисой, дядей Александром и дедушкой Владимиром Мифодиевичем, которые поддерживают ее во всех начинаниях.

— В Ратомке у нас есть еще одна дача, — рассказывают собеседники. — Летний домик хотелось найти поближе к ней. Смотрели много вариантов, ездили в Крыжовку, Семково. Все было не то. А потом внезапно увидели этот домик в продаже и удивились. Ведь раньше мы проходили мимо него, все время любовались и думали: «Боже мой, ну какой же интересный проект!» Еще лет 10 назад мы фотографировали его — снимки до сих пор есть в телефоне. Мы думали: какие же, наверно, здесь живут счастливые и необычные люди, раз имеют такой сказочный дом. Его архитектура ни на что не похожа. Этот дом любят все соседи. Люди называют его домом-сказкой. И вот внезапно попалось объявление о его продаже! Мы поняли, что это судьба.

Прежние хозяева выставили необычный лот на продажу за 20 000 долларов. За право обладания им боролись сразу несколько желающих, поэтому цена в итоге выросла до 22 000 долларов.

— Были разные претенденты на покупку, — отмечает Лариса. — Кто-то говорил, что хочет все снести и построить заново. А продавец хотела, чтобы дом все же остался и продолжил жить.

Самое время изучить историю этого чудного дома. Он был построен в 1985 году по прибалтийскому проекту для какого-то чиновника. Но через пару лет он решил продать свое творение, и не абы-кому, а профессору. Говорят, с тех пор скучная чиновничья жизнь в этих стенах сменилась шумными богемными вечерами с участием музыкантов и художников. Но всему приходит конец. Строение досталось по наследству профессорской дочке, ну, а в настоящее время стало частью истории совсем другой семьи. Люди меняются, а домик ветшает, но стоит.

Что же это за прибалтийский проект? История умалчивает, но дача выглядит действительно необычно. В ней два этажа: первый — полноценный, второй — мансардный. Под землей предусмотрен гараж для машины и небольшой погреб. Главная особенность — в V-образной скатной крыше с «пиками» наверху и доходящими почти до земли «стрелами». Из-за нее внутри дома полно фигурных углов.

«Выбрали вариант «сделай сам»

Первый этаж имеет свободную планировку — никаких перегородок. Здесь размещаются гостиная и кухонная зона. Отдельно выделили зону для туалета, который раньше находился на улице. Площадь этажей — примерно по 36 квадратных метров.

— Дом не был оборудован ни канализацией, ни водоснабжением, — говорит семья. — Туалет был на улице. Сейчас в доме есть вода. Также мы провели канализацию — выделили помещение для туалета. Наличие душевой кабины посчитали нецелесообразным. Поставили кухню, умывальник.

Все строение от низа до верха пронизывает кирпичная конструкция, сочетающая в себе функционал печи, камина и духовки. Она оказалась в полном порядке и не требовала ремонта.

— Важным решением была проверка работоспособности печи, — рассказывает Александр. — Это не просто печка — это чудо. И на первом, и на втором этаже есть камин. Я не знаю, кто придумал эту конструкцию, но она просто шикарная.

Общую сказочную атмосферу внутри дополняет декор на потолке. Кто-то заморочился и выложил узор с помощью деревянных фигурок. Семья предполагает, что это, возможно, отходы мебельного производства, которым нашли такое творческое применение.

Стилизованную под старину мебель купили на ресейл-площадке: кухонные элементы, кресло, тумбочка, шкаф хорошо вписались в интерьер. А вот стол и стул достались от прошлых хозяев. В целом все работы здесь ведутся с максимальным использованием ручного труда.

— Мы купили кресло и хотели его перетянуть вручную, — говорит Елена. — В процессе поняли, что это очень сложно, и начали изучать стоимость перетяжки. Мастера загнули такую цену, что проще было купить новое кресло! Поэтому пришлось вернуться к варианту «сделай сам».

На второй этаж ведет довольно крутая лестница, которая хорошо сохранилась и не нуждалась в ремонте. Здесь планируется сделать спальню: поставить уютную кровать, раскидать по углам кресла-мешки, развесить аутентичный декор, поиграть с освещением — короче, создать максимальный уют. Интересно, что на втором уровне есть целых две террасы — одна просторная, а другая совсем малышка.

Преображающих работ еще предстоит довольно много, но картинка уже вырисовывается. Елена вспоминает:

— У меня есть доска желаний. И на ней в центре всегда находился деревянный домик необычной конструкции. Я всегда думала, что в Беларуси мы не найдем ничего похожего, ведь тут все такое однотипное. Но, как оказалось, в стране есть необычные экземпляры.

«Хотим, чтобы здесь была максимальная эстетика»

В комплекте с деревянным домом шел довольно просторный участок — целых 9 соток. Семья напоминает: земля в свое время выделялась «большому» человеку, отсюда и ее нескромные размеры.

Территория аккуратно заросла травой и различными кустами, но главная гордость — туи рядом со входом в дом. На краю стоит баня, которая сейчас находится в плачевном состоянии, и руки до нее дойдут еще нескоро.

Замечаем необычную конструкцию на крыше — с нее свисают цепи прямо в емкость. А под емкостью — дренаж для отвода жидкости. Оказалось, во время ливней с такой крыши водопадом льется вода, поэтому нужно было ее как-то приструнить.

Приступив к основательному ремонту, семья поняла, что первым делом нужно укрепить конструкцию дома и откопать засыпанный землей гараж. Для этого пришлось снести террасу.

— Все началось с разрушения. Терраса была очень красивой, но уже гнилой, — вспоминают родственники.

Роскошью по меркам среднестатистических дач является подземный гараж. Александр рассказывает, как его раскапывали:

— Гараж и кладовка занимают всю площадь дома под землей. К ним ведет крутой спуск, который был почти полностью засыпан землей. Помещения внутри тоже были замурованы. Почему? По рассказам владельцев, из-за снежных и дождливых зим гараж постоянно заваливало снегом. В какой-то момент им надоело приезжать сюда и выгребать оттуда снег, поэтому они решили засыпать помещения землей. Работы во восстановлению оказались очень финансово затратными — легче было построить новый гараж. Чтобы помещения потом опять не затапливались, мы приняли решение выкопать у входа накопительный резервуар. Следующий на очереди — съезд в гараж, который нужно сделать и укрепить. Он достаточно крутой.

С учетом того что дача постепенно наполняется всякими фотогеничными штуками, у Елены родилась идея в перспективе сделать из нее фотодачу. Так называют объекты недвижимости, которые сдаются в аренду специально для фотосессий.

— Поэтому мы хотим, чтобы здесь была максимальная эстетика, которая будет привлекать людей, — отмечает девушка.

Александр добавляет:

— Так как я увлекаюсь ретроавтомобилями, есть идея совместить это хобби с будущим бизнесом. Во дворе сделаем выставку машин, чтобы доставлять радость в первую очередь себе, но также и людям, которые будут сюда приходить. В моей коллекции есть Ford 1938 года, Chrysler Windsor 1949 года, Volkswagen Transporter и другие модели. У нас есть еще ретропатефоны, корзинки, магнитофоны. С этим всем получатся очень классные фотографии.

— Мы каждый день планируем, что завтра будет конец. И никак не получается. Вряд ли такой грандиозный проект можно закончить быстро, — заключают собеседники.

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