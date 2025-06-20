Украинцы взяли в плен группу российских пехотинцев на Покровском направлении 20.06.2025, 12:17

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иллюстративное фото

Видеофакт.

На Покровском направлении в Донецкой области бойцы роты разведки специального назначения 14-й бригады оперативного назначения НГУ «Червона Калина» захватили в плен, по меньшей мере, пятерых российских военнослужащих.

Об этом сообщили в официальном телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.

По информации подразделения, оккупанты скрывались в подвале заброшенного здания. После огневого контакта украинские воины заставили российских пехотинцев сдаться. На опубликованном видео зафиксировано, как пленные с поднятыми руками лежат на земле, а наши бойцы проводят зачистку территории.

Захват стал результатом разведоперации в зоне активных боевых действий.

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