Украинцы взяли в плен группу российских пехотинцев на Покровском направлении
- 20.06.2025, 12:17
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Видеофакт.
На Покровском направлении в Донецкой области бойцы роты разведки специального назначения 14-й бригады оперативного назначения НГУ «Червона Калина» захватили в плен, по меньшей мере, пятерых российских военнослужащих.
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале бригады, передает Цензор.НЕТ.
По информации подразделения, оккупанты скрывались в подвале заброшенного здания. После огневого контакта украинские воины заставили российских пехотинцев сдаться. На опубликованном видео зафиксировано, как пленные с поднятыми руками лежат на земле, а наши бойцы проводят зачистку территории.
Захват стал результатом разведоперации в зоне активных боевых действий.