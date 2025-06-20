Подоляк: С Лукашенко не будут миндальничать 1 20.06.2025, 12:19

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Михаил Подоляк

Фото: AFP

Будет разрушаться инфраструктура войны.

Будет ли Украина бомбить военные объекты на территории Беалурси, если с нашей территории снова пойдут россияне?

Такой вопрос «Зеркало» задало советнику главы Офиса президента Украины Михаилу Подоляку:

— Вы же прекрасно понимаете, что никто сейчас не станет миндальничать (проявлять без основания излишнюю мягкость к кому-либо. — Прим. ред.). Будет разрушаться инфраструктура войны. В начале полномасштабного вторжения Украина не делала ответных ударов по инфраструктуре [стран], откуда шло наступление. Сейчас все выглядит иначе. Мы наносим удары по территории России, откуда «прилетает» по нашей стране и откуда подвозят ресурс.

Но я сомневаюсь, что Лукашенко действительно заинтересован во втягивании Беларуси в конфликтные действия. То есть предоставить территорию в рамках Союзного государства в виде тренинговых центров для России — конечно, он готов. Проворно заявлять о своей готовности воевать со всем миром он тоже не против, как и участвовать в этих учениях. Но с точки зрения реальных рисков Лукашенко максимально осторожен. Он четко понимает, к чему могут привести провокативные действия с его территории. И думаю, будет стараться, чтобы этих действий не было.

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