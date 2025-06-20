Песков заговорил о ликвидации аятоллы Хаменеи 20.06.2025, 12:23

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В Кремле занервничали.

В Кремле назвали смену режима в Иране «неприемлемой».

Как информирует Sky News, об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, убийство Верховного лидера страны «откроет ящик Пандоры».

Песков сказал, что Россия отреагирует «очень негативно», если аятолла Али Хаменеи будет убит.

Заявления прозвучали на фоне сообщений, что президент США Дональд Трамп примет решение о дальнейших действиях в отношении Ирана через «две недели».

«Ситуация чрезвычайно напряженная и опасная не только для региона, но и для всего мира. Расширение состава участников конфликта потенциально еще опаснее. Это приведет лишь к очередному кругу конфронтации и эскалации напряженности в регионе», - добавил представитель российского диктатора.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху считает, что устранение верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи положит конец, а не обострит, войну между Израилем и Ираном, которая вспыхнула в конце прошлой недели.

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