В Минске орудует маньяк? 5 20.06.2025, 12:30

4,144

Вот что ответили в милиции.

Минская милиция опровергла распространяемую в Telegram-чатах и соцсетях информацию о якобы действующем в Минске маньяке, который, по слухам, убил и расчленил 20 молодых девушек. В милиции заявили, что криминогенная обстановка в столице остается спокойной и контролируемой.

«Серийных убийств в Минске не совершалось», — говорится в официальном заявлении.

Также в милиции уточнили, что фотографии и видео, которые сопровождали подобные сообщения, действительно изображают погибших людей. Однако в каждом из этих случаев смерть наступила не в результате преступления. Эти материалы, как подчеркнули в ведомстве, были использованы «для усиления эффекта», но не связаны с серийными убийствами.

На данный момент милиция проводит проверку и устанавливает, кто именно стоит за распространением ложной информации. Ведомство напомнило, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com