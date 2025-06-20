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В Минске орудует маньяк?

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  • 20.06.2025, 12:30
  • 4,144
В Минске орудует маньяк?

Вот что ответили в милиции.

Минская милиция опровергла распространяемую в Telegram-чатах и соцсетях информацию о якобы действующем в Минске маньяке, который, по слухам, убил и расчленил 20 молодых девушек. В милиции заявили, что криминогенная обстановка в столице остается спокойной и контролируемой.

«Серийных убийств в Минске не совершалось», — говорится в официальном заявлении.

Также в милиции уточнили, что фотографии и видео, которые сопровождали подобные сообщения, действительно изображают погибших людей. Однако в каждом из этих случаев смерть наступила не в результате преступления. Эти материалы, как подчеркнули в ведомстве, были использованы «для усиления эффекта», но не связаны с серийными убийствами.

На данный момент милиция проводит проверку и устанавливает, кто именно стоит за распространением ложной информации. Ведомство напомнило, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

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