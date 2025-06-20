Белоруска хотела отдать долг в 20 тысяч долларов и для этого устроилась работать русалкой 20.06.2025, 12:46

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Чем закончилась история?

Недавно в TikTok стала известной белоруска, которая рассказывала, как в Дубае работает русалкой, чтобы отдать долг за квартиру. В четверг девушка сообщила в своем аккаунте, что деньги отдала и этому «безумно рада». На то, чтобы справиться с поставленной задачей, ей понадобилось около года, пишет «Зеркало».

В апреле пользовательница TikTok Полина рассказала историю, которую «скрывала» почти год. По словам девушки, она должна была своему брату 20 тысяч долларов. При этом в семье, по ее словам, классные отношения. А деньги — это сумма за часть квартиры, полученной родственниками в наследство. Сразу они хотели ее продать, но спроса особо не было.

— Пока квартира продавалась, поняла, что очень ее люблю и хочу, чтобы она была моя, — вспоминала девушка. — Решила выкупить ее у брата (речь о принадлежавшей ему части недвижимости. — Прим. ред.).

Родственники договорились, что квартиру перепишут на Полину. Часть долга девушка отдала из заначки, а чтобы выплатить остальное, полетела в Дубай работать русалкой — участвовать в водных шоу в образе этого персонажа мифов и сказок. Стоит отметить, что до этого Полина уже работала в столь необычной профессии. В красочном костюме с большим хвостом она погружалась под воду в аквариумах в Китае и в том же Дубае. Об этом она рассказывала журналистам. Сначала в ОАЭ она поехала примерно через два года после пандемии. Провела там семь месяцев, вернулась в Беларусь, но ее снова позвали в Эмираты.

В своих видео обладательница необычной профессии признавалась, что любит свою работу. Рассказывала, что погружаться надо без очков и носового зажима на глубину до 11 метров.

— Первый вопрос — как? Но я рискнула, было интересно, справлюсь или нет. По приезде меня сразу отправили получать сертификат дайвера. Без него меня бы не допустили к работе. С этим справилась успешно и приступила к шоу. Через какое-то время окончила курсы фридайвинга, чтобы увеличить время задержки дыхания. После теории была практика. Внимание: в бассейне в статике под присмотром инструктора я задержала дыхание на четыре минуты. Я была в шоке, — не скрывала эмоций русалка. — Что касается аквариума, нужно учитывать — вода холодная. Ты в костюме с дополнительным весом, в движении и выпускаешь пузыри. Задержка дыхания где-то минута-полторы. Самочувствие — выспался, не выспался — тоже влияет на длительность. Это то, что касается фридайвинга.

На шоу, где Полина плавает как русалка, она задерживает дыхание секунд на 40−50.

— Там работа цикличная: выплыл, подышал, — объясняла она. — Регулярно — выплыл, подышал.

Чтобы поскорее отдать долг, белоруска не только выступала в водных шоу, но еще и подрабатывала в сфере рекламы, а также сильно экономила. В день, говорила, жила на 20 дирхам — примерно 16 рублей.

Для того, чтобы не отступить от цели по бережливости, она вывела несколько правил. Первое — нужно, например, в начале месяца пополнять в доме продуктовую «базу» — масло, соль, сахар, кофе, чай, воду. Второе — сложив суммы, рассчитанные на несколько дней, и четко распланировав рацион на этот период, закупать продукты.

— Я объединяю несколько дней [примерно] по 20 дирхам — и у меня уже [есть бюджет на покупки в] 130 дирхам (105 рублей). Продумываю меню на шесть дней вперед и закупаюсь. Далее все просто. Не хожу в магазин следующие шесть дней, — рассказывала Полина. — В этом всем есть офигенные плюсы. Я перестала есть много сладкого и фастфуд. Единственное, что ем сейчас, — это «Нутелла». Пеку блинчики.

Белоруска объясняла, что такие правила — это дисциплина, которая ведет ее к цели.

— Я не урезала себя в питании, просто оно стало чистым и полезным, — признавалась девушка. — [А еще] заняла себя максимально делами, чтобы не хавать от нечего делать. Есть еще один крутой бонус. Фигура скажет вам спасибо.

По словам Полины, сейчас у нее отпуск. Провести его она решила в Беларуси и прилетела домой. Сейчас она у мамы, в доме на хуторе. Набирается сил и думает, возвращаться ли в ОАЭ.

— [Приехала] восстанавливаться после года работы на долг в 20 тысяч долларов. Долги отдала, чему безумно рада. Но за это время очень устала. Приходилось экономить на всем, — говорит Полина. — В Дубае качественные продукты стоят немало. Дома кайфую сейчас. Мама купила домик на хуторе пару лет назад. Она его перестроила из старой хаты в очень уютное место, из которого уезжать не хочется.

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