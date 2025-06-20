В Евросоюзе рекомендовали Болгарию к принятию в еврозону 20.06.2025, 12:50

София может перейти на эту валюту 1 января 2026 года.

Входящие в еврозону страны рекомендовали Болгарию к вступлению в сообщество стран евро. «Я очень рад объявить, что Еврогруппа сегодня согласилась с тем, что Болгария выполняет все необходимые условия для принятия евро - решающий шаг на пути Болгарии к тому, чтобы стать 21-м членом еврозоны в 2026 году», - приводит сайт Совета ЕС слова главы Еврогруппы Паскаля Донохью в пресс-релизе, опубликованным после заседания участников группы в Люксембурге в четверг, 19 июня, сообщает «Немецкая волна».

В рекомендации предлагается, чтобы Болгария ввела евро с 1 января 2026 года. «Это станет первым шагом в процессе, в рамках которого Совет ЕС примет необходимые правовые акты, которые позволят Болгарии стать членом еврозоны и начать использовать евро в качестве официальной валюты со следующего года», - говорится в тексте пресс-релиза.

Как отмечается, рекомендация должна быть принята Советом ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН) на заседании 20 июня. После этого Совет ЕС одобрит письмо председателя ЭКОФИН в адрес Европейского совета, а Евросовет, в свою очередь, выставит этот вопрос на одобрение на своем заседании 26-27 июня.

Сейчас валютой Болгарии является болгарский лев. С начала 2025 года Болгария является полноправным членом Шенгенской зоны, оставаясь при этом беднейшей страной ЕС.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com