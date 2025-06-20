закрыть
20 июня 2025, пятница, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Евросоюзе рекомендовали Болгарию к принятию в еврозону

  • 20.06.2025, 12:50
В Евросоюзе рекомендовали Болгарию к принятию в еврозону

София может перейти на эту валюту 1 января 2026 года.

Входящие в еврозону страны рекомендовали Болгарию к вступлению в сообщество стран евро. «Я очень рад объявить, что Еврогруппа сегодня согласилась с тем, что Болгария выполняет все необходимые условия для принятия евро - решающий шаг на пути Болгарии к тому, чтобы стать 21-м членом еврозоны в 2026 году», - приводит сайт Совета ЕС слова главы Еврогруппы Паскаля Донохью в пресс-релизе, опубликованным после заседания участников группы в Люксембурге в четверг, 19 июня, сообщает «Немецкая волна».

В рекомендации предлагается, чтобы Болгария ввела евро с 1 января 2026 года. «Это станет первым шагом в процессе, в рамках которого Совет ЕС примет необходимые правовые акты, которые позволят Болгарии стать членом еврозоны и начать использовать евро в качестве официальной валюты со следующего года», - говорится в тексте пресс-релиза.

Как отмечается, рекомендация должна быть принята Советом ЕС по экономике и финансам (ЭКОФИН) на заседании 20 июня. После этого Совет ЕС одобрит письмо председателя ЭКОФИН в адрес Европейского совета, а Евросовет, в свою очередь, выставит этот вопрос на одобрение на своем заседании 26-27 июня.

Сейчас валютой Болгарии является болгарский лев. С начала 2025 года Болгария является полноправным членом Шенгенской зоны, оставаясь при этом беднейшей страной ЕС.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко, посмотри на Иран
Лукашенко, посмотри на Иран Ирина Халип
Прислуга Кремля в истерике
Прислуга Кремля в истерике Дмитрий Петров
Новый поворот событий
Новый поворот событий Гарри Каспаров
Режим схлопнется как карточный домик
Режим схлопнется как карточный домик Анатолий Котов