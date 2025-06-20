Белорусы купил квартиру в кредит, но перестали платить банку 20.06.2025, 12:51

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Стало известно, что было дальше.

Кредит на покупку недвижимости — проверенный инструмент, который может помочь белорусу в короткие сроки обзавестись собственными метрами, пишет «Онлайнер».

Одни долго копят и сомневаются, прежде чем вписаться в эту историю, другие рискуют и берут квартиры в кредит на долгий срок. Как правило, при таких сделках банк чаще страхуется и выдает деньги под залог приобретаемого жилья. Перестанешь платить по кредиту — будь готов оказаться на улице. В судебной практике такие случаи, увы, происходят все чаще. Об одном из них рассказали в газете «Минский курьер».

Минчанин с супругой решили купить квартиру в столице и обратились в банк, чтобы взять недостающую сумму. Деньги им выдали, но под залог этого же жилого помещения. В какой-то момент семья перестала вносить платежи, из-за чего у них образовалась задолженность по кредиту в районе 70 тысяч рублей. В рамках судебного разбирательства с них в пользу банка взыскали эту сумму — квартиру, которая находилась в залоге, продали через электронный аукцион. Новый хозяин нашелся довольно быстро и сразу после сделки зарегистрировал право собственности на недвижимость. На этом история могла бы подойти к концу, но прежний владелец «квадратов» вместе с супругой и детьми выселяться из квартиры не спешил.

Как в таких случаях дальше развиваются события, объясняет прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных постановлений по гражданским делам прокуратуры Минска Лилия Корень.

— В отсутствие задолженности по кредиту жилое помещение находится во владении и в пользовании собственника. В противном случае банк вправе обратить взыскание на заложенное имущество для погашения долга, — говорит прокурор. — Имущество должника, которое является предметом залога, может быть продано с торгов, а задолженность перед банком погашена из вырученной суммы. При новом собственнике квартиры предыдущий обязан покинуть ранее принадлежавшее ему жилье, в противном случае его ожидает выселение в судебном порядке.

По словам прокурора, суд в таких случаях руководствуется положениями жилищного законодательства.

— Так, применительно к рассматриваемому случаю после прекращения права собственности на являющуюся предметом ипотеки квартиру его бывший собственник и проживающие с ним лица утратили право владения и пользования жилым помещением, — говорит Лилия Корень. — По решению суда выселен и несовершеннолетний гражданин, поскольку закон в таком случае не содержит исключений.

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