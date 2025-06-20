Иран начал стремительно вывозить нефть из своих хранилищ 20.06.2025, 12:56

1,096

Нефть потоком льется из иранских портов в океанские танкеры.

Внимание участников нефтяного рынка на фоне военного противостояния Израиля и Ирана во многом приковано к тому, удается ли сохранить стабильность поставок сырья на экспорт. Пока иранские нефтепромыслы работают бесперебойно, а погрузка из хранилищ на танкеры даже стала быстро расти. Иран стремится, с одной стороны, рассредоточить свои запасы, а с другой, успеть продать побольше нефти на фоне сильно возросших рисков.

«Нефть потоком льется из [иранских] портов в океанские танкеры, что гарантирует получение доходов – по крайней мере, в течение некоторого времени – даже в случае перебоев с поставками. Несмотря на резкий рост [отгрузки], резервуары важнейшего экспортного терминала страны на острове Харк переполнены сырой нефтью», – описывает ситуацию Bloomberg после анализа спутниковых снимков.

11 июня практически все резервуары были заполнены лишь частично, а 18-го, на шестой день израильских ударов, все были полны под завязку. В обычной ситуации при увеличении экспорта резервуары должны были бы пустеть, но сейчас, по всей видимости, Иран закачивает в них нефть по максимуму, чтобы вывезти на танкерах как можно больше, говорит Самир Мадани, соучредитель TankerTrackers.com, специализирующейся на отслеживании торговли нефтью с помощью теневых флотов.

По данным TankerTrackers.com, в течение пяти дней с 13 июня, когда начались атаки, Иран экспортировал в среднем 2,33 млн баррелей в сутки; это на 44% больше, чем в среднем за год по 14 июня (1,61 млн баррелей). «Представляется предельно ясным, что они делают, – говорит Мадани. – Они пытаются вывезти как можно больше баррелей, при этом безопасность для них – приоритет номер один».

Вывоз бόльших объемов позволит не только получить больше денег в краткосрочной перспективе, особенно учитывая скачок цен (с начала военных действий Brent подорожала примерно с $70 до $77, а в ходе торгов поднималась и до $79 за баррель). Тегеран также надеется снизить вероятность потерь в случае израильских ударов по терминалу. До 13 июня танкеры обычно ждали погрузки на рейде неподалеку от острова, но сейчас они рассредоточены на большом расстоянии от него и подходят, только чтобы принять нефть и как можно быстрее покинуть терминал, свидетельствуют спутниковые снимки.

Одним из главных опасений для участников рынка является возможность перекрытия Ираном Ормузского пролива – узкого выхода из Персидского залива, через который вывозят нефть и другие страны региона. Пока никаких препятствий на этом пути не возникает. Весь иранский нефтяной экспорт идет по морю, а практически единственным его покупателем является Китай, указывал на этой неделе JP Morgan. По мнению его аналитиков, перекрытие пролива будет контрпродуктивным для отношений Ирана с Китаем, приобретающего более 90% его сырья, которое из-за санкций в основном доставляется теневым флотом и продается со скидкой.

В обычном режиме Иран экспортирует 1,6-1,7 млн баррелей в сутки. А у стран ОПЕК есть свободные мощности на 5 млн баррелей в сутки, и в случае перебоев в снабжении они могут быстро нарастить поставки на мировой рынок, пишут в отчете аналитики ING. В том числе по этой причине они ждут, что цены не пойдут выше и стабилизируются в диапазоне $75-80 за баррель.

На дневных торгах в пятницу Brent стоила около $77 за баррель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com