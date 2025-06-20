Стали известны последствия удара Израиля по ядерному реактору в Араке
- 20.06.2025, 13:07
В МАГАТЭ раскрыли детали.
В МАГАТЭ обновили информацию по вчерашнему удару Израиля по иранскому ядерному объекту в Хондабе (бывший Арак). Там заявили, что все же были повреждены его ключевые здания.
Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергетике.
Как отмечается, повреждения получили несколько важных объектов, в частности дистилляционная установка.
Это стало дополнением к предыдущему отчету от четверга, в котором говорилось только о поражении исследовательского реактора без выявления радиологических последствий.
«Хотя повреждения завода по производству тяжелой воды в Хондабе сначала не были заметными, позже Агентство оценило, что ключевые здания на объекте, включая дистилляционную установку, были повреждены», - говорится в сообщении.
Напомним, 19 июня, МАГАТЭ сообщало о повреждении тяжеловодного исследовательского реактора. В агентстве утверждали, что он находился на стадии строительства, поэтому еще не работал. Реактор не содержал ядерных материалов, и радиологических последствий в результате повреждения не было.