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Стали известны последствия удара Израиля по ядерному реактору в Араке

  • 20.06.2025, 13:07
Стали известны последствия удара Израиля по ядерному реактору в Араке

В МАГАТЭ раскрыли детали.

В МАГАТЭ обновили информацию по вчерашнему удару Израиля по иранскому ядерному объекту в Хондабе (бывший Арак). Там заявили, что все же были повреждены его ключевые здания.

Об этом сообщает Международное агентство по атомной энергетике.

Как отмечается, повреждения получили несколько важных объектов, в частности дистилляционная установка.

Это стало дополнением к предыдущему отчету от четверга, в котором говорилось только о поражении исследовательского реактора без выявления радиологических последствий.

«Хотя повреждения завода по производству тяжелой воды в Хондабе сначала не были заметными, позже Агентство оценило, что ключевые здания на объекте, включая дистилляционную установку, были повреждены», - говорится в сообщении.

Напомним, 19 июня, МАГАТЭ сообщало о повреждении тяжеловодного исследовательского реактора. В агентстве утверждали, что он находился на стадии строительства, поэтому еще не работал. Реактор не содержал ядерных материалов, и радиологических последствий в результате повреждения не было.

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