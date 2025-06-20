Ученые: Перекусы полезны 20.06.2025, 13:14

Но приемы пищи должны быть правильными.

Согласно новому исследованию от ученых из Университета штата Орегон (США), привычка перекусывать орехами положительно влияет на здоровье человека. По их мнению, любовь к миндалю может хорошо сказаться на уровне холестерина и здоровье кишечника, пишет «Нож».

Ученые организовали трехмесячное клиническое исследование с участием 77 взрослых людей в возрасте от 35 до 60 лет. Испытуемым из двух групп предложили ежедневно перекусывать миндалем или крекерами: энергетическая ценность одной порции равнялась примерно 320 калориям.

Все участники имели предрасположенность к развитию хронических заболеваний вроде болезней сердца или диабета второго типа. Скажем, у некоторых из них был избыточный вес в районе живота или высокий уровень сахара в крови.

Команда ученых пришла к выводу, что употребление миндаля в пищу снизило уровень «плохого» холестерина в крови испытуемых и улучшило здоровье их кишечника, уменьшив воспаление и положительно повлияв на его микрофлору.

«Мы не увидели таких же преимуществ в контрольной группе, которая перекусывала крекерами, — рассказала профессор Эмили Хо, соавтор исследования и директор Института Линуса Полинга при Университете штата Огайо. — Перекусы с миндалем не привели к набору веса — на самом деле мы наблюдали незначительное уменьшение окружности талии — и улучшили уровень витамина Е в организме, который часто бывает дефицитным у населения».

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