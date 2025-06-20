«Ждать надо около 10−12 часов на самой границе» 20.06.2025, 13:20

Время проезда автобусов из Беларуси в Литву сильно увеличилось.

В пункте пропуска «Каменный Лог» («Мядининкай») существенно увеличилось время пересечения белорусско-литовской границы пассажирскими автобусами. Пользователи тематических телеграм-чатов сообщают, что ожидать проезда приходится вплоть до 12 часов, что нетипично для этого погранперехода. В происходящем некоторые авторы винят медленную работу литовской стороны. По просьбе «Зеркала» ситуацию прокомментировали в Службе охраны государственной границы Литвы.

Как пишут в телеграм-чатах пассажиры автобусов, находящихся на белорусско-литовской границе, время проезда в последние сутки существенно выросло.

— Ждать надо около 10−12 часов на самой границе, — утверждает один из них.

— Выехали из Минска рейсовым автобусом «Эколайнс» в 4 часа утра. Сейчас 10.48, и мы все еще не заехали на беларусский пункт пропуска, — пишет другой.

В чатах также пишут, что из-за задержек некоторые пассажиры опаздывают на запланированные авиарейсы из Вильнюса.

— Опаздывающие на самолеты пытались подсесть в автомобили, но их никто не взял, — утверждает один из пользователей. — В автобусы берут, но это все равно очень долго, и смысла в этом нет.

Пассажиры уверены, что долгое ожидание проезда связано с медленной работой служб Литвы.

— Очередь создана искусственно руководителями литовского пункта пропуска, — уверена одна из белорусок. — Не могу понять, как долго они будут придерживаться политики «итальянской забастовки». Поэтому закладывайте время по пессимистичному сценарию.

Пассажир автобуса, выехавшего из Минска в четверг в 21.45 и пересекшего границу в 10 утра пятницы, говорит об углубленных проверках пограничников и таможенников.

— Литовские пограничники долго проверяли тех, у кого были польские визы — им задавали много вопросов, — сообщает мужчина. — Таможенники также досматривали дольше обычного. Но сладости не выкидывали, только алкоголь и сигареты.

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«Зеркало» попросило прокомментировать ситуацию Службу охраны государственной границы при Министерстве внутренних дел Литвы. Там подтвердили увеличение времени, которое требуется для проезда автобусов в этом пункте пропуска (одном из двух, продолжающих работу, на белорусско-литовской границе).

— В последнее время очереди на контрольно-пропускном пункте «Мядининкай» увеличились в связи с изменением потока путешественников, — сообщил советник отдела коммуникаций СОГГ Андрюс Ярацкас. — В летний сезон количество лиц, пересекающих государственную границу, значительно увеличилось. Кроме того, отмечается значительное увеличение количества двухэтажных автобусов. Эти обстоятельства приводят к увеличению времени досмотра транспорта и пассажиров.

Отметим, что, по информации Государственного пограничного комитета Беларуси, по состоянию на 12.00 пятницы, в пункте пропуска «Каменный Лог» (то есть на белорусской стороне границы) ожидали всего четыре пассажирских автобуса.

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