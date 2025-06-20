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Путин получил звонкую оплеуху

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 20.06.2025, 13:36
  • 7,658
Путин получил звонкую оплеуху

И, побелев от ярости, сунул трубку «Васильичу».

Едва по новостным лентам полетела трамповская крылатая фраза, сказанная Путину («окажи мне услугу - будь посредником у себя»), с кислым видом вылез пресс-секретарь Песков и дал опровержение:

«Дело в том, что сейчас настолько жизнь политическая насыщена событиями, что когда ты говоришь «вчера», ты подразумеваешь ретроспективу – последние три-четыре дня как минимум».

Чтобы поделиться со страной этим ценным уточнением срочно вызвали кремлевского видеорегистратора Зарубина.

Отлично. Но почему же вы, Песков, не рассказали нам «три-четыре дня» назад, что ваш шеф получил такую звонкую оплеуху? Опять мы узнаем новость от Трампа. Это непатриотично, Песков, слушать отечественные известия от американского президента. Но вы нас вынудили.

Теперь ждем от вас, Песков, ответа: что сказал Путин Трампу. Может, побелев от ярости, сунул трубку «Васильичу» и бросил: «Говори с ним дальше сам. Я пойду кефиру выпью с клюквой».

Телеграм-канал «СерпомПо»

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