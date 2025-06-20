«А потом мы дарим эти машины, потому что они никому не нужны» 1 20.06.2025, 13:50

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Безумие белорусских властей вышло на новый уровень.

В Беларуси снова выросла широкая денежная масса, особенно объем наличных рублей, и заметно разогнались цены: в мае годовой прирост составил 7,1%, что совсем не укладывается в расчеты правительства.

Впрочем, новый глава Нацбанка Роман Головченко утверждает, что это просто в странах-партнерах экономика замедлилась, а инфляция ускорилась — так что и происходящее в Беларуси «вполне допустимо». Но в целом, по словам Головченко, инфляция под контролем.

— Они говорят: если инфляция в основных странах-партнерах ускорится, а спрос на наши товары будет падать — у нас есть «разумный компромисс», разгонять инфляцию у себя в стране, накачивать экономику <деньгами>. Как это может помочь, когда спроса нет, я не очень понимаю — можно выпустить продукции больше, а куда вы это продавать будете? — вопрошает экономист Сергей Чалый на канале БРЦ.

В сложившихся условиях, говорит аналитик, «фразы и идеи, которые казались совершенно безумными всего пару лет назад, будут казаться совершенно разумными по сравнению с тем, что происходит».

Например, если в прошлом году Беларусь продавала тракторы «за апельсины» в страны Африки, то теперь власти просто передают отечественную продукцию потенциальным странам-партнерам «безвозмездно, то есть даром».

Съездила в этом году правительственная делегация РБ в Ливан — с помпой привезли 100 тонн сухого молока и 17 машин скорой помощи. Просто так, в качестве жеста дружбы и поддержки ливанского народа. Удивительный способ наладить прочное торговое партнерство, отмечает Чалый.

Впрочем, продолжает аналитик, не Африкой и Ближним Востоком единым — режим ищет себе лазейки и выгодное сотрудничество, где только может. Так, недавно Лукашенко вдруг вспомнил, что в Калининграде много белорусов (в свое время уехавших, к слову, по экономическим причинам) — а значит, «свои люди», нужно дружить теснее.

Но пока не получается: посетив «Белкоммунмаш» и МАЗ, губернатор Калининградской области не пожелал немедленно купить уйму белорусской пассажирской техники, а заговорил о собственном заводе по производству аккумуляторных батарей — мол, их можно будет использовать на белорусском электротранспорте, и уж тогда «мы будем использовать совместный продукт на дорогах Калининградской области».

— Такое вот у нас теперь экономическое сотрудничество, — с иронией констатирует Сергей Чалый «успехи» белорусских властей на калининградском направлении.

Лукашенко постоянно рассказывает о том, что мы то-то и то-то сохранили с советских времен. Но что вы там сохранили, если у вас теперь сборка китайских моделей, а все, что могло быть технологичного — не свое?

Даже батарею собираются чужую ставить. Так в чем добавленная стоимость для белорусской экономики? Собственно, отверточная сборка — и все?

А потом мы дарим эти машины, потому что они, по большому счету, никому не нужны.

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