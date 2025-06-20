Почему телефон всегда должен лежать экраном вниз, когда находится на столе? 4 20.06.2025, 13:52

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Во-первых, это практично.

Представьте себе, что вы обедаете с другом в уютном кафе. Он сидит напротив, но кажется, будто его вовсе нет. Почему? Потому что он уткнулся в телефон.

Наверняка у каждого был похожий опыт — быть тем, кого игнорируют из-за экрана смартфона, или и вовсе — самим игнорировать другого человека. В этом нет ничего страшного, если нужно срочно ответить в рабочем чате или показать смешное видео. Но есть одно простое решение, которое помогло бы и вам и людям, находящимся в вашем окружении — всегда класть телефон экраном вниз, пишет Cnet. К тому же, у этого решения есть множество плюсов.

Это помогает сэкономить заряд батареи

Во-первых, это просто практично: экран не включается на каждое уведомление — и немного дольше держится заряд.

Да, одно уведомление не разрядит телефон, но когда их много, они быстро накапливаются. В групповых чатах экран может загораться десятки раз за день.

Это признак уважения и вежливости

Кроме того, класть телефон экраном вниз — хороший жест с точки зрения этикета. Если проводить с кем-то время, то намеренно следует скрыть экран — чтобы показать, что он не будет вас отвлекать.

«Зрительный контакт — одна из самых сильных форм человеческого взаимодействия. Нейронаука показывает, что при прямом взгляде мозговая активность двух людей начинает синхронизироваться, что усиливает взаимопонимание и сочувствие. Даже кратковременный взгляд на телефон может эту связь нарушить», — говорит клинический психолог Headspace Мишель Дэвис.

Это уменьшает «присутствие» телефона в вашей жизни

И ещё одна, более личная причина для автора этого материала: он чувствует, что телефон занимает в его жизни слишком много места — буквально. «Он стал больше, чем нужно. Особенно после того, как я сменил компактный iPhone Mini на «обычный» айфон. Да, зарядка держится дольше, но и экран больше — и ещё больше заманивает меня в бесконечную ленту новостей или роликов», - пишет он.

Маленькие смартфоны практически исчезли. А большие — эффективнее борются за наше внимание. Они конкурируют с друзьями и близкими, с книгами и фильмами, со всем миром за пределами 6-дюймового дисплея. И нередко — побеждают. Но есть одна простая вещь, которую люди могут сделать, чтобы уменьшить их власть: повернуть экран от себя.

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